Rapport de développement durable 2023 de Geotab: la donnée au service de la décarbonation

"Confiance. Transparence. Croissance." : Cette nouvelle édition du rapport annuel sur le développement durable de Geotab révèle les progrès réalisés par l'entreprise en termes de décarbonation du transport connecté et examine l'importance des données pour gérer et mesurer ses objectifs de développement durable.

PARIS, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Geotab, numéro un mondial des solutions de transport connecté, a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable et l'impact écologique en 2023 , intitulé " Confiance. Transparence. Croissance.". Ce rapport montre comment les données aident Geotab, et plus globalement les organisations mondiales, à mesurer et à atteindre leurs objectifs en matière de respect du climat. Le rapport se penche également sur les défis les plus difficiles à relever en termes d'impact économique et environnemental, notamment avec l'augmentation des voyages d'affaires et la demande de transparence sur les émissions de carbone du scope 3.

"La crise climatique exige des actions. Le secteur des transports est l'une des plus grandes sources d'émissions de CO2, toutefois à court terme, nous avons la possibilité d'avoir un impact positif. En tant que partenaire proche de ce secteur, nous avons l'obligation morale de contribuer à la réduction des émissions carbone, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients. Il doit s'agir d'une approche collaborative car il y a trop de défis à relever pour les résoudre de manière isolée", a déclaré Neil Cawse, fondateur et PDG de Geotab.

En soutenant ses clients et partenaires à travers leur transition, Geotab peut avoir un réel impact sur l'environnement. Grâce aux informations basées sur les données et l'IA, les gestionnaires peuvent prendre des décisions éclairées et suivre précisément toutes les étapes de leurs parcours vers la durabilité. Les données relatives à la consommation de carburant (en identifiant et en améliorant les économies de carburant et les arrêts moteur tournant), à l'amélioration des itinéraires, à la gestion des émissions, à l'amélioration des comportements de conduite (comme la réduction des freinages brusques) et à l'intégration des véhicules électriques dans les flottes permettent de réduire les coûts et d'améliorer la performance d'une flotte.

Dans le cadre de son engagement en faveur d'un monde plus durable, Geotab s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2040 (une décennie plus tôt que ce que prévoit l'Accord de Paris) et vise une réduction de 50 % des émissions dans les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2030.

Les progrès réalisés

Le rapport montre que Geotab a fait des progrès dans la réduction des émissions opérationnelles directes et indirectes au cours de l'année écoulée :

Pour le scope 1, qui suit les émissions provenant de sources contrôlées ou détenues par Geotab, l'entreprise a enregistré une réduction de 41 % des émissions de GES en 2023 (par rapport à l'année de référence de 2019).

Pour le scope 2, qui suit les émissions indirectes résultant de l'électricité consommée par Geotab, l'entreprise a enregistré une réduction de 35 % des émissions de GES en 2023 (par rapport à l'année de référence 2019).

Autres temps forts de 2023

Les difficultés rencontrées, communs à l'industrie

Le rapport de Geotab identifie des axes d'amélioration qui reflètent des défis communs à l'ensemble de l'industrie :

Pour le scope 3, qui suit les émissions indirectes telles que les activités de la chaîne d'approvisionnement, Geotab a vu une augmentation de 11% en 2023 (par rapport à la base de référence de 2019), principalement en raison de l'augmentation des achats de biens et de services et de l'augmentation des voyages d'affaires et des trajets quotidiens du personnel.

La difficulté de recueillir des données précises et fiables sur les émissions du scope 3 dans l'ensemble de la chaîne de valeur, principalement en raison de la disponibilité variable des données dans les différentes régions.

Ces challenges soulignent l'importance d'une collaboration plus poussée avec des partenaires de la chaîne d'approvisionnement et des fabricants pour assurer un suivi complet, depuis les matières premières jusqu'au produit fini. Une plus grande utilisation des données permettra également d'apporter plus de transparence et de compréhension dans la résolution des problèmes.

"Nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire si nous voulons atteindre l'objectif du zéro net, en particulier en ce qui concerne les émissions du scope 3. Nous allons accélérer le rythme pour atteindre les objectifs du scope 3 et exploiter la puissance des données pour atteindre nos ambitions et celles de nos clients", a ajouté Neil Cawse.

A propos du rapport sur le développement durable et l'impact de Geotab

Le rapport a été réalisé en référence aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI), ainsi qu'aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Afin de susciter une conversation au sein de l'industrie sur les stratégies de durabilité basées sur les données, le rapport 2023 de Geotab sur le développement durable comprend une adresse mail personnalisée afin que les lecteurs puissent faire part de leurs commentaires sur leurs propres défis et solutions liés à la durabilité, à la chaîne d'approvisionnement et à la croissance.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur : geotab.com/about/corporate-sustainability/

