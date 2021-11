Rapport de Développement Durable Julius Meinl 2021

Les nouvelles cibles comprennent :

Élaboration de lignes directrices pour l'approvisionnement durable en café bio d'ici 2022.

Augmenter le portefeuille de produits certifiés dans le commerce de détail et à HoReCa au cours des prochaines années pour atténuer l'impact climatique.

L'extension au groupe de produits thé de l'entreprise dans tous les futurs rapports de durabilité afin d'inclure des données et des informations sur les impacts environnementaux et sociaux tout au long de la chaîne de valeur du thé.

D'ici 2022, 100 % des capsules du vaste portefeuille de vente au détail de l'organisation seront fabriquées à partir de matériaux biodégradables destinés au compostage domestique.

Au cœur de l'engagement de durabilité du torréfacteur haut de gamme se trouve l'ambition de "croître ensemble", des familles d'agriculteurs jusqu'au consommateur final :

GRANDIR ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES D'AGRICULTEURS

Julius Meinl a lancé plusieurs projets civiques tels que le Columbian Heritage Programme qui soutient l'autonomisation économique des familles d'agriculteurs et continue de soutenir des organisations qui se consacrent au bien-être des personnes et à la préservation de la nature, notamment le Jane Goodall Institute, en Autriche.

PILOTER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LE PERSONNEL

Depuis plus de 160 ans, Julius Meinl a pour mission de promouvoir le développement durable au sein de l'entreprise. La marque a renforcé son engagement en faveur d'un avenir meilleur en 2020/21 en soutenant l'ensemble du personnel tout au long de la pandémie et en nommant son premier Responsable Mondial du Développement Durable.

DÉVELOPPER LE CAFÉ BIO EN COLLABORATION AVEC LES FOURNISSEURS

Julius Meinl a investi dans une analyse scientifique rigoureuse de l'ensemble de la chaîne de valeur du café en examinant les ressources, la culture et la récolte, le transport, la production, la distribution et l'élimination, ce qui a permis d'élaborer une stratégie à long terme en collaboration avec les parties prenantes.

GRANDIR AVEC LES CLIENTS

Dans le cadre de l'évaluation de l'impact environnemental des entreprises tout au long de la chaîne de valeur du café - de la ferme à la tasse - Julius Meinl a progressé dans son approvisionnement mondial en gobelets et couvercles de café à emporter compostables fabriqués à partir de bagasse.

Marianne Witt, Global Sustainability Manager, Julius Meinl: « Notre deuxième rapport de développement durable, explique comment nous continuons à nous développer - ensemble. En partenariat avec nos fournisseurs et nos clients, nous avons été en mesure de poursuivre nos activités de développement durable et nous nous sommes engagés à soutenir les familles de caféiculteurs afin de permettre l'autonomisation économique et l'éducation des générations futures. »

www.juliusmeinl.com/Sustainability

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1687262/Julius_Meinl_Sustainability_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1687261/Julius_Meinl_Logo.jpg

SOURCE Julius Meinl