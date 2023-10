RAPPORT DE GENERATION ET DE L'OCDE - LES TRAVAILLEURS DE PLUS DE 45 ANS REPRÉSENTENT UNE PART IMPORTANTE ET CROISSANTE DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET UNE OPPORTUNITÉ DE TALENTS POUR LES EMPLOYEURS EN PLEINE TRANSITION VERS UN MONDE PLUS NUMÉRIQUE ET PLUS DURABLE

Un nouveau rapport de Generation et de l'OCDE révèle un « paradoxe âge-performance » où les préjugés des employeurs conduisent à la sous-évaluation des candidats en milieu de carrière et plus âgés

Des craintes infondées concernant les capacités des travailleurs âgés de plus de 45 ans à utiliser la technologie empêchent les employeurs de prendre en considération des candidats expérimentés même si leurs performances professionnelles sont excellentes

WASHINGTON, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- De nouvelles données de Generation , l'organisation mondiale à but non lucratif pour l'emploi, et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) révèlent que les employeurs doivent radicalement repenser leur façon d'aborder les talents des employés en milieu de carrière et plus âgés.

The Midcareer Opportunity: Meeting the challenges of an ageing workforce (en français, « Les opportunités en milieu de carrière : relever les défis d'une main-d'œuvre vieillissante ») présente des informations tirées des données de l'OCDE et d'une enquête menée dans huit pays auprès de milliers d'employeurs, de demandeurs d'emploi et d'employés en Europe et aux États-Unis. La recherche a été financée par Google.org en Europe et par Clayton, Dubilier & Rice aux États-Unis.

Les personnes âgées de 45 à 64 ans représentaient 40 % de la population active de l'OCDE en 2020 contre 28 % seulement en 1990, ce qui représente une part croissante de la réserve de talents disponibles.

« Les travailleurs âgés sont un atout important compte tenu de leurs compétences, de leur expérience et de leur engagement », a déclaré Stefano Scarpetta, directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE. « Il est essentiel de les retenir sur le marché du travail pour maintenir un niveau de vie élevé dans nos économies. Et avec les entreprises qui peinent à recruter, il est plus important que jamais que toutes les parties prenantes fassent davantage pour que des carrières plus longues et plus enrichissantes deviennent une réalité pour tous les travailleurs, et ce quel que soit leur âge. »

Mais les conclusions du rapport montrent que les employeurs ne saisissent pas cette opportunité. Près de 40 % des employeurs ont déclaré qu'ils embaucheraient une personne âgée de 20 à 29 ans, et près de la moitié (47 %) ont indiqué qu'ils embaucheraient une personne âgée de 30 à 44 ans. Un sur trois seulement (35 %) a dit qu'il embaucherait quelqu'un âgé de 45 à 54 ans. Ils ne sont plus que 13 % à déclarer qu'ils embaucheraient une personne âgée de 55 à 65 ans.

Par conséquent, les personnes âgées de 45 à 64 ans représentent une part importante et croissante des chômeurs de longue durée ; dans les pays étudiés – République tchèque, France, Allemagne, Roumanie, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis – elles représentaient 44 % des chômeurs de longue durée en 2020, contre 36 % en 2000.

Alors que les employeurs valorisent l'expérience, les candidats y gagnent de moins en moins au fil du temps. Dans le sondage, es responsables du recrutement ont déclaré qu'ils seraient aussi susceptibles d'interviewer une personne ayant cinq ans d'expérience qu'une personne en possédant 25.

Cela est dû aux craintes concernant l'incapacité des travailleurs âgés de 45 ans et plus à s'adapter à l'évolution rapide de la technologie. Plus de la moitié (52 %) des employeurs estiment que les employés âgés de 30 à 44 ans possèdent en général les bonnes compétences technologiques pour travailler, mais 30 % seulement ont déclaré la même chose à propos des travailleurs de plus de 45 ans. Les employeurs sont également d'avis que les candidats en milieu de carrière et ceux plus âgés sont moins susceptibles d'essayer de nouvelles technologies ou d'acquérir de nouvelles compétences en comparaison de leurs collègues plus jeunes.

Pourtant, il existe un paradoxe âge-performance : les employeurs apprécient fortement les employés de plus de 45 ans qui travaillent déjà pour eux. 89 % d'entre eux ont déclaré que les travailleurs en milieu de carrière et les travailleurs âgés qu'ils avaient embauchés présentaient un rendement aussi bon, voire meilleur, que leurs employés plus jeunes, et qu'ils apprenaient aussi vite, sinon plus (83 %).

« Les employeurs passent à côté de candidats talentueux âgés de 45 ans et plus », a expliqué Mona Mourshed, PDG mondiale de Generation. « Il existe de nombreuses preuves que les travailleurs âgés de 45 ans et plus peuvent s'épanouir sur leur lieu de travail. Les employeurs peuvent pourvoir les postes nécessaires et améliorer le rendement de l'organisation en changeant les pratiques d'embauche pour accueillir des candidats de tous âges. »

Les demandeurs d'emploi en milieu de carrière et plus âgés ressentent le poids des préjugés liés à l'âge. Quel que soit le niveau de scolarité atteint, plus de la moitié des demandeurs d'emploi (53 à 54 %) ont déclaré que la recherche d'emploi était difficile, l'âge étant cité comme l'obstacle le plus courant.

Les résultats ont également mis en évidence un décalage entre ce que les employeurs apprécient le plus et la façon dont les personnes en milieu de carrière ou plus âgées se positionnent sur le marché du travail.

Les employeurs accordent une grande importance à la formation continue et au perfectionnement des compétences, mais les travailleurs en milieu de carrière ou plus âgés croient trop souvent que l'expérience professionnelle seule suffit à prouver qu'ils sont prêts à occuper un emploi – moins d'un travailleur sur quatre a participé à une formation au cours des trois dernières années. La participation à la formation diminue avec l'âge, et ce, quel que soit le niveau d'éducation.

L'accès à ces opportunités peut être l'un des problèmes concernés, avec seulement la moitié des employeurs (53 %) offrant des formations, ce qui laisse les travailleurs chercher eux-mêmes diverses alternatives.

De plus, les travailleurs de 45 ans et plus ont tendance à ne pas chercher d'emploi au bon endroit. Les employeurs se tournent vers les sociétés de recrutement, les recommandations et LinkedIn pour embaucher des talents. Pourtant, alors que 50 % des employeurs utilisent LinkedIn, 24 % seulement des travailleurs âgés citent LinkedIn comme l'un de leurs canaux d'emploi « favoris ».

Le rapport formule treize recommandations concrètes à l'intention des employeurs, des décideurs politiques, des personnes en milieu de carrière et des personnes âgées afin de favoriser une main-d'œuvre intergénérationnelle.

Vous pouvez consulter l'intégralité du rapport et des recommandations ici .

