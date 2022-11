Rapport de Nanfang Media : la tournée de Scholz en Chine pour garantir la richesse du peuple allemand

GUANGZHOU, Chine, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le président chinois Xi Jinping lors de sa visite inaugurale en Chine le 4 novembre. C'est la première visite d'État dans ce pays par un dirigeant du G7 depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

« Je pense que Scholz a pris la bonne décision en se rendant en Chine », a déclaré Gu Xuewu, directeur du Centre d'études mondiales de l'Université de Bonn en Allemagne et chercheur principal non résident du Centre pour la Chine et la mondialisation, dans une récente interview accordée à GDToday.

Gu Xuewu, director of Center for Global Studies at the University of Bonn in Germany

L'Allemagne a besoin de coopérer avec la Chine pour atténuer les retombées négatives des sanctions contre la Russie et, surtout, pour garantir le « Wohlstand » (richesse) du peuple allemand conquis au cours des dernières décennies », a-t-il déclaré.

« La coopération entre la Chine et l'Allemagne s'est avérée mutuellement bénéfique ».

Lors de leur rencontre, Xi a souligné la revitalisation de la coopération dans de nouveaux domaines tels que les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle et la numérisation, afin d'élargir le « gâteau » des intérêts communs, tandis que Scholz a souligné le soutien ferme de l'Allemagne à la libéralisation du commerce et à la mondialisation économique, et que son pays est prêt à approfondir la coopération économique et commerciale avec la Chine.

La visite de Scholz coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne. Même si les circonstances ont changé, la Chine reste un partenaire commercial et d'affaires privilégié pour l'Allemagne et l'Europe », a écrit Scholz dans son éditorial pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung et Politico. « La Chine, l'Allemagne et l'Europe en profitent également. »

La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne pendant six années consécutives . Même pendant la pandémie de la COVID-19, le commerce bilatéral a maintenu son élan. Selon Wu Ken, l'ambassadeur de Chine en Allemagne, des marchandises d'une valeur de 235,1 milliards de dollars ont été échangées entre les deux pays en 2021.

Selon le journal économique allemand Handelsblatt , dans le but de renforcer la coopération économique avec la Chine, Scholz a amené avec lui 12 titans de l'industrie allemande lors de sa visite, dont les PDG du plus grand constructeur automobile européen Volkswagen, du géant de l'ingénierie Siemens et de la société pharmaceutique Merck.

« Le résultat de la coopération s'est avéré être une situation gagnant-gagnant », a poursuivi Gu. « L'Allemagne soutient fermement le processus de modernisation de la Chine depuis plus de 40 ans. » Il a pris l'exemple de l'industrie automobile et estime que les entreprises allemandes ont été un facilitateur de la modernisation de la Chine dans ce secteur grâce à une collaboration technologique et idéelle.

Gu espère que la modernisation de la Chine conservera l'esprit d' « ouverture sur le monde » et embrassera la mondialisation qui relie la Chine et l'Allemagne de manière profonde et durable.

« La visite de Scholz en Chine est un message clair des deux grandes puissances économiques : elles ne veulent pas se découpler économiquement et technologiquement l'une de l'autre, et sont prêtes à défendre la mondialisation contre d'autres puissances qui tentent de se découpler », a expliqué Gu.

« Le soutien de Scholz à l'accord COSCO, une bouffée d'air frais dans le climat politique de l'UE »

Avant la visite de Scholz en Chine, de vives critiques ont envahi les médias occidentaux, qui se demandaient si l'Allemagne ne renforçait pas sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Le rachat par la compagnie maritime chinoise Cosco d'une participation dans l'un des quatre terminaux du port de Hambourg a été la cible de ces critiques.

De l'avis de Gu, l'opération COSCO à Hambourg a été « trop mise en avant » par les médias et par les forces qui sont extrêmement sceptiques quant au rôle des entreprises publiques chinoises en Europe. « Je n'irais pas jusqu'à exagérer les significations de l'accord, mais le soutien décisif de Scholz à cet accord peut contribuer à injecter un nouvel air frais dans le climat politique sur le continent. »

« À l'avenir, l'idée d'une coopération pratique dominera certainement les relations de Scholz avec la Chine, même si ses partenaires de la coalition au pouvoir restent réticents et sceptiques », a ajouté Gu.

Gu a apprécié les efforts déployés par Scholz pour promouvoir les relations bilatérales juste après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Il espère que la visite sera un tremplin pour une collaboration plus approfondie entre la Chine et l'Allemagne dans la lutte contre le changement climatique et le conflit Russie-Ukraine.

« Je m'attends à ce que la visite de Scholz en Chine fasse pression sur les autres pays occidentaux pour qu'ils intensifient leurs discussions avec le pays, alors que même le président Biden s'efforce de rencontrer le dirigeant chinois dans le cadre du G20 en Indonésie », a déclaré Gu.

