Rapport du bureau PECO : l'équilibre vie professionnelle-vie privée est essentiel pour les employés de la génération Y

Un rapport de Colliers International et du cabinet juridique international CMS révèle qu'un tiers des professionnels dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) pensent que leur lieu de travail va changer au cours des deux ou trois prochaines années. Ce rapport, intitulé « CEE Office Real Estate Compass: Is your workplace Millennial-ready », étudie la nature changeante des lieux de travail dans les PECO et inclut une enquête réalisée auprès de 72 professionnels basés dans les PECO, représentant un éventail d'environnements de travail et d'anciennetés.

Plus de trois quarts des personnes interrogées déclarent que l'équilibre vie professionnelle-vie privée est le facteur le plus important pour le choix d'un emploi. Le salaire, les possibilités d'avancement et le lieu sont également considérés comme des facteurs essentiels à la satisfaction au travail.

Le travail agile et le cotravail gagnent en popularité et sont de plus en plus utilisés à travers la région. Quarante-neuf pour cent des personnes interrogées déclarent avoir la possibilité de travailler selon la méthode agile, tandis que 68 % des professionnels conviennent que le cotravail ou le travail en espace flexible est attrayant.

Wojciech Koczara, responsable de l'immobilier dans les PECO chez CMS, commente :

« Notre étude démontre que les employés ont de nouvelles attentes vis-à-vis de leur environnement de travail. Les employés exigent plus de flexibilité et un environnement communautaire. Il est essentiel que les employeurs et les propriétaires adoptent de nouveaux modes de pensée afin d'attirer et de retenir les employés. »

« De nombreuses organisations ouvrent la voie pour la création de nouveaux environnements de bureau. Le programme "Pets at Work" de Nestle Purina PetCare incite les employés à amener leurs animaux de compagnie au bureau. Parallèlement, Adgar Poland a lancé une "ambassade des cerveaux", un espace de cocréation innovant pour encourager la créativité. Ces organisations mettent des idées innovantes en pratique et nous montrent ce que sera le bureau du futur. »

Sylwia Pędzińska, directrice du service d'innovation au travail chez Colliers International, commente :

« À l'avenir, de plus en plus d'entreprises investiront dans l'IA et l'automatisation des processus récurrents afin de gagner en compétitivité. Il est clair que les relations interpersonnelles au travail joueront toujours un rôle prépondérant, même si le modèle de travail dans lequel un employé se voit attribuer un bureau spécifique devrait évoluer. Le travail du futur nécessitera que les employés aient une perspective plus holistique afin de trouver des solutions créatives. »

