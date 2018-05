Rapport intermédiaire du groupe Fraport pour le premier trimestre 2018 : le groupe réussit son début d'année

FRA/gk-rap - Le groupe Fraport a enregistre un chiffre d'affaires et des bénéfices en hausse au premier trimestre de l'exercice 2018 (clos au 31 mars). Soutenu par une forte croissance du trafic de passagers à l'aéroport de Francfort (FRA) et dans la plupart des aéroports du portefeuille international de Fraport, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 15,0 % pour atteindre 681,7 millions €. D'importantes contributions au chiffre d'affaires ont été apportées par Fraport Greece (44,3 millions €) et Fraport Brasil (30,8 millions €) - suite au début des opérations de Fraport à Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) le 2 janvier. À FRA, des revenus accrus issus des redevances aéroportuaires, des services de sécurité et des parcs de stationnement ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires du groupe.

Le Dr Stefan Schulte, président du conseil de direction de Fraport AG, a déclaré : « La tendance haussière de l'exercice précédent s'est poursuivie sans répit, à la fois au sein des sociétés internationales du groupes et à l'aéroport de Francfort. Dans notre aéroport d'attache de Fraport, nous travaillons à pleine vitesse pour atteindre nos perspectives de croissance, stimulées principalement par le développement positif des compagnies aériennes de notre réseau. Par conséquent, nous faisons progresser la construction de notre nouveau Terminal 3 et nous achèverons la Porte G plus tôt que prévu. Simultanément, nous continuons d'investir dans l'infrastructure et les processus de nos deux terminaux existants. »

Le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) du groupe a augmenté de 27,2 % pour atteindre 174,7 millions €, dont 9,2 millions € réalisés par les sociétés du groupe à Fortaleza et Porto Alegre. Malgré une hausse de la dépréciation et l'amortissement à hauteur de 10,2 millions € - principalement liée à Fraport Greece - le BAAI du groupe a atteint 82,3 millions € (soit une augmentation de 49,4 %). Le résultat financier négatif a continué à baisser de manière notable, de moins 29,2 millions € à moins 56,1 millions €. Cela s'explique principalement par l'augmentation des intérêts débiteurs à la fois chez Fraport Greece (en hausse de 18,2 millions €) et dans les sociétés du groupe à Fortaleza et Porto Alegre (en hausse de 3,1 millions €). Proportionnellement, le BAI du groupe a enregistré une légèrement augmentation de 1,2 % pour atteindre 26,2 millions €. Le résultat (profit net) du groupe a progressé de 4,3 % pour totaliser 19,6 millions €, stimulé par une légère baisse de l'impôt sur le revenu.

Le flux de trésorerie d'exploitation a considérablement diminué de 36,1 % pour atteindre 80,5 millions € au cours du premier trimestre 2018, une baisse attribuable à l'évolution du fonds de roulement par rapport à la date du rapport. À hauteur de moins 66,9 millions €, le flux de trésorerie disponible a clairement chuté en territoire négatif, en raison d'investissements plus élevés à FRA et dans les sociétés du groupe à Fortaleza et Porto Alegre, ainsi que chez Fraport Greece (T1 2017 : 54,0 millions €).

Bondissant de 10,0 % pour totaliser 14,4 millions de passagers, le trafic à l'aéroport de Francfort a continué d'augmenter au cours du premier trimestre 2018. La plupart des aéroports internationaux du groupe Fraport ont également enregistré des taux de croissance considérables, en partie à deux chiffres. En particulier, l'aéroport d'Antalya (AYT) en Turquie a poursuivi sa forte croissance par rapport au premier trimestre 2017. Seuls les aéroports régionaux grecs ont enregistré de légères diminutions du nombre de passagers cumulé (en baisse de 2,1 %), principalement en raison de la clôture de la piste dans l'aéroport à fort trafic de Thessalonique (SKG) pour des travaux de rénovation et d'extension.

Suite à la clôture du premier trimestre, le conseil de direction de Fraport AG maintient ses prévisions concernant l'actif, le résultat financier et les bénéfices du groupe pour l'intégralité de l'exercice 2018.

L'intégralité du Rapport intermédiaire pour le 1er trimestre est accessible sur le site Internet de Fraport AG.

