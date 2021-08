Rapport provisoire du groupe Fraport - Première moitié de 2021 : le trafic reprend sensiblement

Le nombre de passagers augmente pendant la saison estivale ; les coûts sont réduits de manière significative ; Fraport réalise un résultat positif grâce à des effets exceptionnels

FRANCFORT, Allemagne, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap -Les performances commerciales de la société aéroportuaire mondiale Fraport ont continué à être affectées par la pandémie de covid-19 au cours des six premiers mois de 2021. Après un premier trimestre faible, les chiffres du trafic ont nettement augmenté au deuxième trimestre de 2021, dans tous les aéroports du groupe dans le monde. Pour la première fois depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, Fraport a de nouveau obtenu un résultat positif pour le groupe (bénéfice net) au cours de la période considérée (soutenu par une augmentation de la demande et une réduction des coûts) ainsi que le paiement par le gouvernement d'une indemnité pour la pandémie.

Le PDG de Fraport AG, le Dr Stefan Schulte, a déclaré : « L'indemnisation accordée au titre de la pandémie par le gouvernement allemand et l'État de la Hesse renforce notre base de capitaux propres. Cela nous permet de poursuivre nos investissements dans des projets de protection climatique et de développement des infrastructures. Dans le même temps, nous avons réduit nos coûts de manière significative. Par conséquent, notre résultat d'exploitation est à nouveau positif. Grâce également à notre portefeuille d'aéroports internationaux vaste et diversifié, le groupe Fraport est bien placé pour tirer profit de la reprise attendue du transport aérien. »

L'affluence du nombre de voyageurs augmente sensiblement

En juin 2021, le nombre de passagers à l'aéroport de Francfort (FRA), siège de Fraport, a sensiblement augmenté (près de 200 % par rapport à l'année précédente) pour atteindre environ 1,8 million de voyageurs. Les premiers chiffres indiquent que cette tendance s'est poursuivie en juillet, le trafic ayant augmenté de quelque 116 % pour atteindre environ 2,8 millions de passagers. Le flux de passagers à l'aéroport FRA les jours de pointe atteint actuellement environ 50 % du niveau enregistré en 2019, année record prépandémique.

Faisant référence aux effets de la croissance et des augmentations du trafic sur les opérations aéroportuaires, le PDG, Schulte, a expliqué : « La forte augmentation du trafic pose des problèmes opérationnels à l'aéroport de Francfort, car le flux est fortement concentré sur plusieurs heures de pointe de la journée. En outre, les mesures anti-covid actuelles exigent beaucoup plus de temps et de ressources pour les processus de terminal et les opérations d'assistance au sol des avions. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires, nous améliorons constamment les processus, tout en adaptant nos capacités aux fluctuations de la demande. »

Malgré la tendance positive observée ces dernières semaines, l'aéroport FRA a tout de même enregistré une baisse globale du trafic de 46,6 % en glissement annuel, pour atteindre près de 6,5 millions de passagers pour l'ensemble de la période de janvier à juin 2021. Cela s'explique par le fait que, au cours du même semestre de l'année dernière, la pandémie de covid-19 n'a commencé à avoir un fort impact négatif sur le trafic qu'à partir de la mi-mars 2020. Par rapport aux chiffres records atteints lors de la première moitié de l'année prépandémique 2019, FRA a même enregistré une baisse de 80,7 % du trafic pendant le premier semestre de 2021. En revanche, le débit de fret de l'aéroport de Francfort (fret aérien + courrier aérien) a augmenté de 27,3 % en glissement annuel pour atteindre près de 1,2 million de tonnes métriques entre janvier et juin 2021 (soit une hausse de 9,0 % par rapport à la même période en 2019). Au sein des aéroports du groupe Fraport dans le monde entier, le trafic a également connu une nouvelle croissance notable en juin 2021, mais le trafic global pour le premier semestre est resté bien en dessous du niveau de l'année précédente.

Les recettes diminuent légèrement : des effets positifs ponctuels grâce aux indemnisations gouvernementales

Reflétant l'évolution globale du trafic, le chiffre d'affaires du groupe Fraport a diminué de 10,9 % pour atteindre 810,9 millions d'euros au premier semestre de 2021. En ajustant le chiffre d'affaires relatif aux dépenses d'investissement de capacités dans les filiales de Fraport à l'international (sur la base de l'IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 8,9 % pour atteindre 722,8 millions d'euros. Les « autres revenus » de Fraport ont été positivement affectés par l'accord des gouvernements de l'Allemagne et de l'État de la Hesse de fournir à Fraport une indemnisation pour le maintien de l'état de préparation opérationnelle de FRA pendant le premier confinement dû au coronavirus en 2020. Le montant total de la compensation (159,8 millions d'euros) a eu un effet positif sur le BAIIA du groupe. Fraport devrait recevoir le paiement au cours du second semestre de 2021. Cet apport de trésorerie aura alors un effet positif sur la liquidité et la dette financière nette du groupe.

Le parlement grec a également approuvé l'indemnisation de Fraport (dans le cadre de l'accord de concession) pour les pertes opérationnelles subies en 2020 dans les 14 aéroports grecs du groupe en raison de la pandémie. Plus précisément, l'État grec a accepté de renoncer aux redevances de concession fixes pour Fraport, en fonction du volume de passagers reçu. En outre, Fraport a obtenu une suspension temporaire du paiement de la redevance de concession variable. Pour le premier semestre 2021, cela s'est traduit par un impact positif de 69,7 millions d'euros sur les autres produits d'exploitation de Fraport et le BAIIA du groupe.

En outre, un accord conclu au premier trimestre 2021 entre Fraport et la police fédérale allemande (Bundespolizei) sur la rémunération des services de sécurité aérienne - fournis par Fraport dans le passé - a généré un revenu de 57,8 millions d'euros. Cela a eu un impact positif du même montant sur le BAIIA du groupe.

Réduction significative des charges d'exploitation : résultat positif pour le groupe

Compte tenu de la récente augmentation des volumes de trafic, Fraport a nettement réduit le chômage partiel pour le personnel opérationnel de l'aéroport de Francfort (introduit dans le cadre du programme allemand Kurzarbeit en réponse à la pandémie). Les infrastructures aéroportuaires temporairement inutilisées en raison de la pandémie ont été en grande partie remises en service, notamment le terminal 2 de FRA. Malgré ces mesures récentes, Fraport a pu réduire les dépenses d'exploitation globales à Francfort d'environ 18 % au cours du premier semestre 2021, grâce à une gestion stricte des coûts. Dans les sociétés du groupe Fraport entièrement consolidées dans le monde entier, les dépenses d'exploitation ont été réduites d'environ 17 % au cours de la période considérée.

Soutenu par les effets ponctuels des indemnités compensatoires, le BAIIA du groupe a atteint 335,3 millions d'euros, dépassant de 312,7 millions d'euros le BAIIA du premier semestre de l'année dernière, qui était de 22,6 millions d'euros. En excluant ces effets uniques ponctuels, le groupe a tout de même réalisé un résultat d'exploitation positif au premier semestre 2021.

Le BAIIA du groupe a atteint 116,1 millions d'euros au cours de la période considérée, contre moins 210,2 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat financier de moins 96,2 millions d'euros est resté presque au même niveau que celui du premier semestre de l'année dernière (S1/2020 : moins 98,7 millions d'euros). Bien que le résultat financier ait bénéficié d'une contribution positive significative de 35 millions d'euros de la part des sociétés consolidées par mise en équivalence, cela n'a pas permis de compenser la hausse de 37 millions d'euros des charges d'intérêts résultant de l'augmentation des dettes financières.

Le BAI du groupe s'est amélioré pour atteindre 19,9 millions d'euros au premier semestre 2021 (S1/2020 : moins 308,9 millions d'euros). Le résultat ou bénéfice net du groupe a augmenté à 15,4 millions d'euros (S1/2020 : moins 231,4 millions d'euros).

Perspectives

Au terme du premier semestre de 2021, le conseil d'administration de Fraport prévoit que le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort se situera entre moins de 20 millions et 25 millions pour l'ensemble de l'année 2021. Conformément aux perspectives précédentes, les aéroports du groupe faisant partie du portefeuille international de Fraport devraient connaître une reprise du trafic encore plus dynamique que celle de Francfort. De même, le chiffre d'affaires du groupe devrait toujours atteindre environ 2 milliards d'euros en 2021.

L'indemnité de compensation pour la pandémie d'environ 160 millions d'euros récemment accordée par les gouvernements de l'Allemagne et de l'État de la Hesse n'était pas incluse dans les perspectives précédentes. En tenant compte de cet effet, le conseil d'administration s'attend désormais à ce que le BAIIA du groupe pour l'ensemble de l'année se situe entre 460 millions et 610 millions d'euros environ (révisé à la hausse par rapport aux 300 millions à 450 millions d'euros environ prévus dans le rapport annuel 2020 de Fraport). La compensation aura également un effet positif sur le BAII du groupe, qui devait être légèrement négatif, mais qui devrait désormais être positif. Précédemment prévu comme négatif, les résultats du groupe (bénéfice net) devraient désormais se situer dans une fourchette allant de légèrement négatif à légèrement positif.

