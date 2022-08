Rapport provisoire du groupe Fraport - Première moitié de 2022 : Les recettes sont dynamisées par la hausse du trafic passagers

Fraport enregistre une croissance dynamique du nombre de passagers - Les recettes du groupe augmentent sensiblement (66,3 %), grâce à la croissance rapide à Francfort et dans les aéroports du groupe dans le monde entier - La réduction de valeur entraîne un effet unique important et un résultat négatif pour le groupe

FRANCFORT, Allemagne, 10 août 2022 /PRNewswire/ --FRA/gk-rap – Suite à la levée généralisée des restrictions de voyage liées à la pandémie, les aéroports du groupe Fraport ont enregistré un fort rebond du trafic passagers. Certains des aéroports grecs de Fraport desservant des destinations de vacances - notamment Rhodes, Santorin et Kerkyra sur l'île de Corfou - ont même dépassé les niveaux de passagers d'avant la crise de 2019 au cours des six premiers mois de 2022. Soutenu par la hausse globale de la demande de voyages, le chiffre d'affaires du groupe Fraport a augmenté de 66,3 % pour atteindre 1 348,5 millions d'euros au cours de la période de janvier à juin de l'actuel exercice 2022.

Le PDG de Fraport, le Dr Stefan Schulte, a déclaré : « Depuis le mois de mars, nous connaissons une forte tendance à la hausse du trafic passagers dans l'ensemble de notre Groupe, car les gens sont capables et désireux de voyager à nouveau. À l'aéroport de Francfort, nous attendons désormais entre 45 et 50 millions de passagers pour l'ensemble de l'année 2022. Il s'agit donc d'un volume de trafic plus élevé que prévu au début de l'année. Nos principaux chiffres financiers d'exploitation se sont également améliorés - même en tenant compte des effets positifs ponctuels de l'année dernière, tels que le remboursement que nous avons reçu pour le maintien des opérations de l'aéroport de Francfort pendant le confinement, ainsi que l'indemnisation pour pandémie obtenue en Grèce. Les principaux facteurs soutenant cette évolution favorable comprennent les bonnes performances des aéroports de notre portefeuille international et la contribution positive résultant de la cession de notre investissement à Xi'an. Néanmoins, nous sommes encore loin d'atteindre les niveaux observés en 2019. »

Un trafic passagers porté par une forte demande pour les voyages de vacances Au cours des six premiers mois de 2022, près de 21 millions de passagers ont voyagé via l'aéroport de Francfort (FRA), base d'attache de Fraport. Bien que ce chiffre soit encore inférieur de 38 % au volume de trafic atteint en 2019 avant la pandémie, il représente un taux de croissance de 220 % par rapport à la même période en 2021. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, FRA a accueilli près de 5 millions de passagers en juin 2022 - ce qui a dépassé 75 % du trafic enregistré au cours du même mois de l'année record 2019.

« La reprise forte et dynamique du trafic passagers nous pose des défis opérationnels majeurs. Malheureusement, cela se traduit également par des retards récurrents », a déclaré le PDG Schulte en faisant référence à la situation actuelle à Francfort. « Néanmoins, avec le début des vacances scolaires d'été en Allemagne, nous avons été en mesure de maintenir des opérations stables et fiables. Cela souligne l'efficacité des mesures que nous avons mises en œuvre à Francfort, en coopération avec nos partenaires. Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir avant que nous puissions à nouveau satisfaire pleinement à nos propres exigences de qualité. »

Les volumes de fret à Francfort ont diminué de 11,5 % en glissement annuel pour atteindre environ 1,0 million de tonnes métriques au premier semestre 2022. Après une forte performance du fret en 2021, cette baisse peut être principalement attribuée aux restrictions de l'espace aérien suite à la guerre en Ukraine, ainsi qu'aux effets des nombreux lockdowns mis en place en Chine dans le cadre de sa stratégie zéro-covid. Les aéroports du groupe Fraport situés en dehors de l'Allemagne ont enregistré une croissance du nombre de passagers supérieure à celle de Francfort, car ils ont bénéficié dans une plus large mesure de leur fonction première de porte d'entrée du tourisme et de l'augmentation des voyages de vacances.

Les principaux chiffres d'exploitation s'améliorent sensiblement Soutenu par une croissance dynamique du nombre de passagers, le chiffre d'affaires du groupe Fraport a augmenté sensiblement de 66,3 % pour atteindre 1 348,5 millions d'euros. Ajusté pour les revenus des mesures de construction et d'expansion des filiales de Fraport dans le monde entier (conformément à l'IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 67,7 % pour atteindre 1 211,8 millions d'euros. La vente de la participation complète de Fraport dans la société de l'aéroport de Xi'an en Chine a apporté une contribution totale de 53,7 millions d'euros, qui a été comptabilisée au bilan comme autre produit d'exploitation.

L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe Fraport a augmenté de 21,8 % en glissement annuel pour atteindre 408,3 millions d'euros. Ainsi, l'EBITDA a progressé à un rythme plus lent que le chiffre d'affaires, car l'EBITDA du deuxième trimestre de l'année dernière a été fortement influencé par plusieurs effets positifs ponctuels. L'EBIT du groupe est passé à 181,9 millions d'euros (contre 116,1 millions d'euros au premier semestre 2021).

Résultat du Groupe en territoire négatif en raison d'effets ponctuels Avec moins 290,8 millions d'euros, le résultat financier du Groupe a été clairement négatif pour le premier semestre 2022. Cela est principalement dû à la dépréciation intégrale du prêt de 163,3 millions d'euros à recevoir de Thalita Trading Ltd, la société qui détient la participation minoritaire de Fraport dans l'exploitant de l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg (LED). Le PDG Schulte a expliqué : « Compte tenu de la poursuite du développement des sanctions liées à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, nous avons entièrement annulé cette créance de prêt. Dans le même temps, nous maintenons intégralement nos créances liées à ce prêt. La passation n'implique pas une cession, puisque, en vertu de l'accord de concession actuel, une vente de notre participation dans Pulkovo reste exclue jusqu'en 2025. »

Dans ce contexte, l'EBT du Groupe est tombé à moins 108,9 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2022 (6M 2021 : 19,9 millions d'euros). Le résultat ou bénéfice net du Groupe a diminué à moins 53,1 millions d'euros (6M 2021 : 15,4 millions d'euros).

Perspectives Après la conclusion du premier semestre 2022, le conseil exécutif de Fraport revoit à la hausse les perspectives de passagers pour l'ensemble de l'année pour l'aéroport de Francfort. La plus grande plateforme aéronautique d'Allemagne devrait désormais accueillir environ 45 à 50 millions de passagers en 2022 (prévision précédente : 39 à 46 millions de passagers).

En tenant compte de l'évolution positive du trafic et de deux effets ponctuels importants, Fraport ajuste également les perspectives pour certains des chiffres financiers clés du groupe. Plus précisément, l'EBITDA pour l'ensemble de l'année devrait désormais atteindre une fourchette plus élevée comprise entre environ 850 et 970 millions d'euros, suite à la conclusion de la cession de Xi'an (prévision précédente : 760 à 880 millions d'euros). En conséquence, l'EBIT du Groupe devrait désormais se situer entre 400 et 520 millions d'euros environ (prévision précédente : 320 à 440 millions d'euros). En revanche, Fraport revoit à la baisse ses prévisions précédentes concernant le résultat du groupe (bénéfice net) pour l'ensemble de l'année, dans une fourchette comprise entre 0 et 100 millions d'euros environ, en raison de l'amortissement intégral de la créance sur Thalita Trading Ltd. (prévision précédente : 50 à 100 millions d'euros).

