Rapprocher les langues et les capacités : le service NeuroDubbing de Ćirilica Studio transforme le paysage médiatique

BELGRADE, Serbie, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Ćirilica Studio , une étoile montante dans le domaine de la localisation audiovisuelle, a introduit un nouveau type de service intitulé NeuroDubbing qui consiste à vocaliser du contenu par synthèse vocale.

La technologie NeuroDubbing

Le service a été développé en partenariat avec la startup autrichienne de haute technologie VOXQUBE . Ce processus de pointe implique la synthèse de la parole pour créer des voix uniques, propres à la marque, qui permettent aux clients de s'engager auprès de leur public et de transmettre leurs valeurs à l'échelle mondiale. L'expertise collaborative d'ingénieurs du son, de linguistes, d'ingénieurs et de concepteurs sonores expérimentés permet de réaliser des contenus à l'aide de voix audio à la sonorité naturelle, à la fois riches en intonations et impossibles à distinguer de celles de véritables êtres humains.

NeuroDubbing est utilisé avec succès dans le doublage de documentaires, de jeux vidéo, de vidéos d'entreprise et dans la création de descriptions audio en 25 langues.

L'impact sur l'industrie des médias

Ce nouveau service de Ćirilica Studio offre des opportunités significatives pour l'industrie des médias. Premièrement, il favorise la création d'un environnement plus inclusif pour les personnes à capacités limitées. Le processus de génération de descriptions audio devient plus rapide et plus rentable, contribuant ainsi à la réduction des obstacles numériques. Deuxièmement, il améliore la productivité et réduit les coûts de diffusion du contenu audiovisuel jusqu'à 40 %. Troisièmement, le large éventail de langues prises en charge ouvre de nouvelles opportunités aux cinéastes, aux distributeurs et aux entreprises pour élargir leur audience mondiale.

Kirill Lysko, PDG de Ćirilica Studio, a partagé son point de vue : « Notre studio a été fondé avec un objectif clair : devenir un centre de localisation où la créativité, l'innovation et l'expertise occupent une place centrale. Nous comprenons les défis relatifs à notre industrie, et l'application de la technologie de la synthèse vocale constitue une solution à nombre d'entre eux. Notre mission est de surmonter les barrières linguistiques et de concevoir un contenu attrayant accessible à tous. »

Le service NeuroDubbing de Ćirilica Studio représente une étape révolutionnaire dans le domaine de la localisation de contenu audio, la rendant plus accessible, rentable et inclusive. Il devrait avoir un impact significatif sur l'industrie des médias, offrant de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu et enrichissant l'expérience de visionnement du public dans le monde entier.

Note de la rédaction :

À propos de Ćirilica Studio : Ćirilica Studio est l'un des principaux fournisseurs de localisation de contenu audiovisuel en Europe de l'Est. Grâce à une technologie de pointe et à son équipe d'experts, l'engagement du studio à fournir des services exceptionnels trouve un écho dans le monde entier. Reconnu par les leaders de l'industrie, alimenté par sa passion de proposer un contenu engageant, Ćirilica Studio est en tête de l'évolution du divertissement mondial dans toutes les langues et dans toutes les cultures.

