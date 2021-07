Rapyd acquiert Valitor et élargit l'accès aux paiements mondiaux pour ses clients européens

L'acquisition apportera la technologie complète de paiements numériques de Rapyd aux commerçants et aux consommateurs de Valitor en Europe ; elle accélérera l'expansion européenne de Rapyd

HAFNARFJÖRÐUR, Islande et LONDRES, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd , une Fintech mondiale en tant que société de services, a conclu aujourd'hui un accord définitif avec Arion Banki (Arion Bank) pour acquérir Valitor , une société islandaise de solutions de paiement. La valeur de l'opération est de 100 millions de dollars et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Valitor est une marque bien établie dans le domaine des paiements et est considérée comme l'un des leaders européens dans ce domaine. Elle fournit des solutions d'acceptation des paiements en magasin et en ligne ainsi que des services d'émission de cartes aux PME en Islande, au Royaume-Uni, en Irlande et dans toute l'Europe. L'acquisition de Valitor viendra compléter les capacités de paiement existantes de Rapyd dans toute l'Europe, ainsi que son portefeuille d'émission.

Suite au récent tour de table de Rapyd, la société recherche activement des opportunités d'acquisition, en ciblant des sociétés de paiement performantes et en améliorant leurs capacités en les connectant au réseau mondial de paiement de Rapyd. Grâce à sa forte présence en Europe, l'acquisition de Valitor permettra aux clients de tous les secteurs d'activité de rationaliser l'intégration des paiements omnicanaux, de se développer sur de nouveaux marchés, de réduire les frais de change et de libérer des revenus et un potentiel de croissance qui leur seraient autrement inaccessibles.

« Les entreprises regardent au-delà de leurs frontières pour se développer et élargir leur clientèle, et elles ont besoin des bons fournisseurs de paiement qui peuvent le faire rapidement. Avec l'acquisition de Valitor, les clients de toute l'Europe auront désormais accès à un ensemble plus vaste et plus diversifié d'offres de paiement, ce qui permettra à un plus grand nombre d'entreprises de tirer parti de toutes les opportunités qu'elles souhaitent saisir », a déclaré Arik Shtilman, cofondateur et PDG de Rapyd. « L'Islande se distingue depuis longtemps comme une nation sans numéraire et un centre d'innovation, avec des niveaux de talent extraordinaires et un écosystème de paiements développé. Nous prévoyons de continuer à nous développer et à investir en Islande, pour en faire notre Hub européen, et nous soutiendrons les commerçants locaux tout en augmentant notre portée à travers l'Europe, afin de pouvoir fournir des solutions de paiement à toute entreprise engagée dans la poursuite d'un succès mondial. »

Benedikt Gislason, PDG d'Arion Bank, a commenté la transaction annoncée : « Nous avons depuis longtemps l'intention de trouver un nouveau foyer plus approprié pour Valitor. C'est exactement ce que nous avons trouvé chez Rapyd. Un partenaire hautement stratégique, à la pointe de l'innovation technologique et aux atouts complémentaires de ceux de Valitor. Je tiens à remercier nos collègues de Valitor pour leur coopération et leur souhaite bonne chance dans leurs nouvelles aventures au sein du groupe Rapyd. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque un moment décisif dans la longue histoire de Valitor. Il s'agit d'une transaction qui change la donne pour le marché des paiements islandais. L'équipe de direction de Valitor est enthousiasmée par les perspectives d'avenir et se réjouit de travailler en étroite collaboration avec Arik et l'ensemble de l'équipe Rapyd à l'intégration des deux entreprises », a ajouté Herdís Fjeldsted, PDG de Valitor.

La technologie complète de Rapyd, basée sur le cloud, permet une intégration rapide et facile des paiements et des services fintech dans toute application web ou mobile et simplifie la complexité de l'offre de méthodes de paiement locales tout en gérant diverses exigences de conformité et de réglementation. En tirant parti des capacités de Rapyd en matière de collecte, de décaissement, de portefeuille et d'émission, les entreprises et les commerçants Valitor peuvent se développer dans un large éventail de nouveaux cas d'utilisation et de services, et entrer rapidement sur de nouveaux marchés grâce à une infrastructure de paiement prête à l'emploi qui répond à leurs besoins.

