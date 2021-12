Rapyd adquire Neat, empresa com sede em Hong Kong, para expandir os recursos comerciais de pequenas e médias empresas na Ásia e em todo o mundo

HONG KONG e LONDRES, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Rapyd, uma empresa Fintech-as-a-Service global, fez um acordo para adquirir a Neat, com sede em Hong Kong, uma plataforma de capacitação de comércio internacional para pequenas e médias empresas e startups. A Neat oferece incorporação completa de empresas, contas comerciais, processos de cobrança e desembolsos de pagamentos globais, bem como serviços de expansão de capital com base em cartão de crédito. Os termos do acordo não foram divulgados e estão sujeitos à aprovação regulatória.

Com a integração da Neat à Rapyd Global Payments Network, as pequenas e médias empresas poderão:

Incorporar novas empresas em minutos, simplificar recebíveis e contas a pagar em um único local, começando com Hong Kong e em breve em outros mercados favoráveis ao comércio em todo o mundo

e em breve em outros mercados favoráveis ao comércio em todo o mundo Oferecer pagamentos em tempo real de alto valor em Hong Kong por meio de FPS, CHATS e SWIFT

por meio de FPS, CHATS e SWIFT Acelerar pagamentos para fornecedores na Grande China

Capacitar smart spending de empresas e funcionários por meio de cartões Visa virtuais e físicos

Oferecer às empresas qualificadas capital de giro rápido por meio de uma linha de crédito na carteira

A experiência da Rapyd em oferecer serviços fintech em escala, juntamente com sua rede de pagamentos global, que oferece suporte a mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países e pagamentos globais em mais de 200 países, torna a empresa especialmente adequada para apoiar empreendedores e pequenas e médias empresas (PMEs) em busca de incorporação, acesso on-line e acesso a novos mercados de forma rápida e econômica. Sua plataforma baseada em API fácil de usar simplifica os complexos processos de pagamentos internacionais, que são essenciais para empresas que buscam se envolver no comércio global. Os serviços, recursos e licenças da Neat serão integrados à plataforma da Rapyd, oferecendo uma solução de comércio global on-line fácil de usar e otimizada para pequenas empresas, empreendedores e empresas em crescimento.

Joel Yarbrough, diretor geral da Rapyd Ventures e vice-presidente da Ásia-Pacífico, comentou sobre a aquisição afirmando que "a Neat capacitou milhares de empresas a gerenciar de forma inteligente seus fluxos comerciais e capital de giro, por meio de incorporação imediata, contas virtuais, contas a pagar e gestão de despesas. Como as PMEs precisam se tornar digitais e globalizar em um ritmo ainda mais rápido devido à pandemia, juntas, a Neat e Rapyd podem ajudar empresas em todos os lugares a vender seus bens e serviços em novos mercados com menos complexidade, nivelar as taxas de câmbio, viabilizar a receita e o potencial de crescimento que, de outra forma, seriam inacessíveis para elas."

David Rosa, CEO e cofundador da Neat, também se posicionou a respeito da aquisição afirmando que "a Neat tem se empenhado em uma visão de se tornar a plataforma de pagamento mais popular para pequenas e médias empresas internacionais. Juntar-se à família Rapyd intensifica nossas capacidades e estamos muito entusiasmados com a novidade. Nossa solução de negócios abrangente, modelo de suporte de altamente personalizado, excelente experiência de integração e recursos fáceis de usar são um complemento ideal para a tecnologia de classe mundial e para a rede de pagamentos globais da Rapyd. Combinados, esses recursos nos posicionam como parceiro estratégico para pequenas e médias empresas que desejam a liberdade e a capacidade de realizar suas próprias ambições, independentemente de sua localização ou de onde quer que vejam oportunidades de negócios em todo o mundo."

Sobre a Rapyd

A Rapyd é a forma mais rápida de efetuar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que empresas do mundo todo tenham acesso aos mercados mais rapidamente do que nunca. Ao utilizar a rede de pagamentos e a plataforma de Fintech-as-a-service incomparáveis da Rapyd, empresas e consumidores podem efetuar transações locais e internacionais em qualquer mercado. A plataforma da Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados do mundo todo, reunindo mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países. Entre os investidores da Rapyd estão Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds e Tal Capital. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução de Fintech-as-a-service, acesse www.rapyd.net, leia nosso blog, ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Neat

A Neat torna o mundo do comércio internacional mais acessível para empreendedores, PMEs e empresas jovens e ambiciosas de todo o mundo. A plataforma de serviços financeiros desenvolvida para fins específicos permite que as empresas incorporem e abram uma conta em Hong Kong de forma rápida, simples e segura, permitindo-lhes receber e transferir fundos em várias moedas a taxas competitivas, emitir cartões corporativos Visa para funcionários, integrar-se com gateways de contabilidade e pagamento e muito mais. O processo de inscrição é inteiramente on-line e pode ser concluído em apenas 15 minutos – sem papelada, sem viagens obrigatórias, sem taxas inflacionadas, altas taxas de câmbio, saldos mínimos expressivos ou longos tempos de espera. Saiba mais em https://www.neatcommerce.com/

