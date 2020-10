RareiTi, innovateur en matière de gestion de l'accès, nomme le Dr Olivia Kessel au poste de médecin en chef

CHICAGO, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La société RareiTi, spécialisée dans l'accès géré basé sur la technologie et les données, est ravie d'annoncer la nomination du Dr Olivia Kessel au poste de médecin en chef. « L'arrivée du Dr Kessel dans l'équipe de direction de RareiTi est révélatrice de notre volonté de répondre aux besoins de la communauté des maladies rares. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Dr Kessel depuis qu'elle a rejoint le conseil consultatif de RareiTi, où son expérience clinique et commerciale s'est révélée inestimable pour nous et nos clients », a déclaré Alex Evans, directeur général de RareiTi.

Dr. Olivia Kessel

La carrière du Dr Kessel dans le domaine de la santé s'étend sur deux décennies et est axée sur l'autonomisation des patients et la création de solutions centrées sur le patient. Une dirigeante compétente et accomplie, quelle que soit la géographie ou la culture, des services médicaux à la fondation d'une organisation à but non lucratif au Swaziland en passant par des postes de direction dans des sociétés biopharmaceutiques mondiales, dont Abbvie et Gilead, sa passion pour le patient a guidé sa carrière.

Le Dr Kessel a lancé AbbVie Care au Royaume-Uni, mettant en place des services visant à améliorer les résultats pour les patients tout en démontrant le retour sur investissement significatif des stratégies centrées sur les patients. Elle est la fondatrice d'Evolve Care, une société de coaching, de formation et de conseil en santé axée sur l'autonomisation des patients, et elle a été nommée professeur honoraire de conception centrée sur le patient à l'université De Montfort de Leicester, au Royaume-Uni.

Le Dr Kessel est l'ancienne présidente de Head Medical, et elle a servi Ingeus en tant que directrice médicale, où elle a aidé la société à prendre des décisions cliniques stratégiques et a été chargée de veiller au respect des normes cliniques et de gouvernance les plus élevées.

Les co-fondatrices de RareiTi, Natalie Douglas et Wendy White, ont déclaré : « En tant que médecin et entrepreneur ayant une expérience significative de l'industrie pharmaceutique, les qualifications d'Olivia sont parfaitement adaptées aux besoins de nos clients et de leurs communautés de patients. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de RareiTi et de mettre mon expérience professionnelle et personnelle au service de l'innovation dont ont besoin certaines entreprises et certains patients », a déclaré le Dr Kessel.

À propos de RareiTi

RareiTi propose un nouveau modèle de gestion de l'accès à l'industrie pharmaceutique, qui offre des solutions pour répondre aux besoins non satisfaits des personnes et des communautés touchées par les maladies rares dans le monde entier. Nos programmes de gestion de l'accès et de soutien aux patients fournissent des soins au-delà de la thérapie, en combinant des solutions personnalisables avec un service de gants blancs. Nous combinons une vaste expérience mondiale, des technologies de pointe et des analyses qui donnent de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.rareiti.com ou envoyez-nous un e-mail à [email protected].

