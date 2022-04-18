Раскройте полный потенциал Petal Search с новейшей моделью Nova 9 SE

Petal Search – поисковая система от оригинального производителя HUAWEI Mobile Services (HMS) – предустановлена на новых смартфонах и планшетных компьютерах HUAWEI, но пользователи также могут скачать его из AppGallery или легко получить доступ к веб-версии на сайте ( www.petalsearch.com ).

Petal Search открывает доступ к инновационной и многофункциональной навигации, охватывающей более 20 категорий и миллионы приложений, будь то последние новости, покупки, путешествия и т. д. Вы можете найти необходимую информацию и тут же перейти к действиям.

С помощью Petal Search пользователи могут находить популярные приложения в своих регионах с помощью значка Apps на главной странице Petal Search.

Нажмите на приложение Petal Search, установленное на вашем новом телефоне, и начните поиск. Ознакомьтесь с широким спектром сервисов с дополнительными функциями, предлагающими интересные рекомендации.

Если вы собираетесь совершить поездку, воспользуйтесь функцией "Путешествие" в Petal Search, которая облегчит вам планирование маршрута и других аспектов. Petal Search позволяет пользователям сравнивать цены, чтобы найти лучшие варианты гостиниц и рейсов для предстоящего путешествия. Кроме того, вы можете найти дополнительную информацию, воспользовавшись функцией "Жизнь поблизости", включая отзывы, гастрономические рекомендации и интересные места для посещения в этом районе, без необходимости проведения более обширного поиска.

Все любят совершать покупки, и благодаря функции "Покупки" приложения Petal Search процесс совершения покупок по Интернету становится простым и удобным в любое время и в любом месте. Просто введите ключевые слова товаров, которые вы ищете, и Petal Search покажет такие товары, а также соответствующие специальные предложения и любую другую полезную для вас информацию. Сравнивайте товары на основе изображений, цен и других параметров, чтобы принять самое оптимальное решение при совершении покупки в Petal Search.

Кроме того, мультимодальные возможности Petal Search позволяют совершать поиск, который не ограничивается ключевыми словами. С помощью функции "Визуальный поиск" можно проводить поиск мультимедийных материалов с использованием искусственного интеллекта, находя нужную информацию на основе изображений и фотографий. Исследуйте мир совершенно по-новому.

Чтобы скачать приложение Petal Search и начать им пользоваться, посетите веб-сайт: https://bit.ly/3rpGYGY

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/1798311/Petal_Search_Huawei_nova_9_SE.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei