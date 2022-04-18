Раскройте полный потенциал Petal Search с новейшей моделью Nova 9 SE

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Petal Search, Huawei

Apr 18, 2022, 09:30 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 апреля 2022 г. /PRNewswire/ – Новая модель HUAWEI nova 9 SE, ориентированная на более молодых потребителей, имеет камеру, обеспечивающую возможность делать фотоснимки с высоким разрешением 108 МП, инструменты для ведения творческого видеоблога, а также потрясающий дизайн и другие элементы, отвечающие самым передовым тенденциям. Это новейшая модель в семейства nova 9. Вам остается лишь наполнить ее вашими любимыми приложениями.

Find Your Favourite Apps and More with Petal Search
Find Your Favourite Apps and More with Petal Search

Petal Search – поисковая система от оригинального производителя HUAWEI Mobile Services (HMS) – предустановлена на новых смартфонах и планшетных компьютерах HUAWEI, но пользователи также могут скачать его из AppGallery или легко получить доступ к веб-версии на сайте (www.petalsearch.com).

Petal Search открывает доступ к инновационной и многофункциональной навигации, охватывающей более 20 категорий и миллионы приложений, будь то последние новости, покупки, путешествия и т. д. Вы можете найти необходимую информацию и тут же перейти к действиям.

С помощью Petal Search пользователи могут находить популярные приложения в своих регионах с помощью значка Apps на главной странице Petal Search.

Нажмите на приложение Petal Search, установленное на вашем новом телефоне, и начните поиск. Ознакомьтесь с широким спектром сервисов с дополнительными функциями, предлагающими интересные рекомендации.

Если вы собираетесь совершить поездку, воспользуйтесь функцией "Путешествие" в Petal Search, которая облегчит вам планирование маршрута и других аспектов. Petal Search позволяет пользователям сравнивать цены, чтобы найти лучшие варианты гостиниц и рейсов для предстоящего путешествия. Кроме того, вы можете найти дополнительную информацию, воспользовавшись функцией "Жизнь поблизости", включая отзывы, гастрономические рекомендации и интересные места для посещения в этом районе, без необходимости проведения более обширного поиска.

Все любят совершать покупки, и благодаря функции "Покупки" приложения Petal Search процесс совершения покупок по Интернету становится простым и удобным в любое время и в любом месте. Просто введите ключевые слова товаров, которые вы ищете, и Petal Search покажет такие товары, а также соответствующие специальные предложения и любую другую полезную для вас информацию. Сравнивайте товары на основе изображений, цен и других параметров, чтобы принять самое оптимальное решение при совершении покупки в Petal Search.

Кроме того, мультимодальные возможности Petal Search позволяют совершать поиск, который не ограничивается ключевыми словами. С помощью функции "Визуальный поиск" можно проводить поиск мультимедийных материалов с использованием искусственного интеллекта, находя нужную информацию на основе изображений и фотографий. Исследуйте мир совершенно по-новому.

Чтобы скачать приложение Petal Search и начать им пользоваться, посетите веб-сайт: https://bit.ly/3rpGYGY 

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/1798311/Petal_Search_Huawei_nova_9_SE.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei

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