Tenha mais experiências utilizando o Petal Search no recém-lançado HUAWEI Nova 9 SE

Com o Petal Search, tenha acesso a uma experiência de navegação inovadora e diversificada que engloba mais de 20 categorias e milhões de aplicativos, desde notícias, compras, viagens e muito mais. Você poderá encontrar as informações que precisa e transformá-las em ação.

Com o Petal Search, os usuários podem localizar aplicativos populares em suas respectivas regiões por meio do ícone "Aplicativos" na página inicial do Petal Search, abrindo possibilidades para os usuários encontrarem os aplicativos de sua preferência.

Clique no aplicativo Petal Search pré-instalado em seu novo telefone e comece a descobrir. Explore uma ampla gama de serviços com funções adicionais que oferecem recomendações do seu interesse.

Por exemplo, se você deseja viajar, utilize a função Travel do Petal Search, que poderá ajudá-lo a planejar sua próxima viagem com facilidade. O Petal Search permite que os usuários comparem preços para encontrar as melhores opções em hotéis e passagens para a viagem. Com a função "Nearby Life", você também pode encontrar informações adicionais como avaliações, locais para alimentação e pontos turísticos da área – tudo isso sem precisar fazer muita pesquisa.

Além disso, como todo mundo gosta de fazer compras, a função Shopping do Petal Search permite que você faça compras on-line tranquilamente em qualquer lugar e a qualquer hora. Basta digitar as palavras-chave dos produtos que você está procurando e o Petal Search exibirá produtos juntamente com ofertas e todos os detalhes que você possa desejar. Compare produtos com base em imagens, preços e muito mais para garantir que você faça a compra certa − tudo isso com o Petal Search.

Além disso, os recursos multimodais do Petal Search oferecem experiências de busca que vão além da simples pesquisa por palavras-chave. Com o Visual Search, você terá uma experiência de pesquisa multimídia que utiliza IA e oferece resultados de busca relevantes com base em imagens e fotos. Explore o mundo de uma forma totalmente nova.

Para baixar e conhecer o Petal Search, acesse: https://bit.ly/3rpGYGY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798629/Petal_Search_Huawei_nova_9_SE.jpg

FONTE Petal Search, Huawei

SOURCE Petal Search, Huawei