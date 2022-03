Raspberry Pi-betriebener Industriecomputer von OnLogic jetzt erhältlich, weitere sind in Vorbereitung

Der Factor 201 und der demnächst erscheinende Factor 202 werden vom Raspberry Pi CM4 angetrieben und sind für die industrielle Datenverarbeitung und IoT konzipiert.

SOUTH BURLINGTON, Vt., 14. März, 2022 /PRNewswire/ -- OnLogic ( www.onlogic.com ), ein globaler Anbieter von Industrielösungen, der für seine zuverlässigen, orangefarbenen Industrie-PCs bekannt ist, nimmt ab sofort Vorbestellungen für seinen neuen Factor 201 Industriecomputer entgegen. Details über den neuen Factor 202 wurden auch bekanntgegeben. Beide Geräte werden von einem Raspberry Pi Compute Module 4 betrieben.

„Wir freuen uns, dass OnLogic den Factor 201 auf Basis des Raspberry Pi entwickelt hat. Durch den Einsatz des Raspberry Pi Compute Module 4 mit den von OnLogic entwickelten Trägerplatinen und Industriegehäusen kann OnLogic seinen Kunden flexible und zuverlässige Lösungen anbieten. Wir sehen, dass Raspberry Pi-Hardware mit Produkten wie diesem zunehmend in der Industrie eingesetzt wird", so Gordon Hollingworth, Chief Product Officer bei Raspberry Pi Ltd.

„Als Raspberry Pi den CM4 vorstellte, erwähnten sie, dass mehr als die Hälfte der verkauften Raspberry Pi-Computer für industrielle und kommerzielle Anwendungen verwendet werden", sagte Maxx Garrison, Produktmanager bei OnLogic. „Die Raspberry Pi-Community verfügt bereits über einen großen Erfahrungsschatz beim Aufbau von Industrie 4.0- und IoT-Lösungen mit dem Raspberry Pi. Mit der Factor 200 Serie wollen wir ihnen neue Werkzeuge an die Hand geben, damit sie weiterhin innovativ sein können, egal wo sie diese Systeme installieren müssen."

Der Factor 201 ist kompakt, passiv gekühlt und für den Einsatz als Industrie-Gateway, Automatisierungssteuerung oder Edge-Computer vorgesehen. Er verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis 60 °C, mehrere Montageoptionen und kann über PoE Power Delivery (PoE-PD) mit Strom versorgt werden, was die Installation eines einzigen Kabels für Netzwerkzugang und Strom ermöglicht.

Der Factor 202 wird digitale und analoge E/A hinzufügen. Ein kapazitiver 2,7-Zoll-Touchscreen ermöglicht Statusaktualisierungen und Systemsteuerung.

Die Auslieferung des Factor 201 wird voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen. Factor 202 wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.onlogic.com/factor200 , oder wenden Sie sich an einen Lösungsspezialisten unter +1 802 861 2300 oder [email protected].

Über OnLogic:

OnLogic ist ein weltweit tätiger Hersteller von Industriecomputern, der hochkonfigurierbare, lösungsorientierte Computer entwickelt, die für die Zuverlässigkeit im IoT-Bereich ausgelegt sind. Ihre Systeme arbeiten in den rauesten Umgebungen der Welt und ermöglichen es den Kunden, ihre komplexesten Computeraufgaben zu lösen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1611195/OnLogic_Logo_Logo.jpg

SOURCE OnLogic