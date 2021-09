RateGain lance Demand.AI, une solution SaaS alimentée par l'IA permettant de suivre instantanément la demande hyperlocale à l'échelle de la ville

La solution SaaS en libre-service permet aux utilisateurs de suivre la demande future dans les villes sur plus de 75 jours

LONDRES, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- RateGain Technologies, un fournisseur de solutions SaaS destinées à l'industrie des voyages et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui le lancement de Demand.AI, une solution SaaS en libre-service unique. Alimentée par l'intelligence artificielle, Demand.AI aide les entreprises à suivre la demande hyperlocale à l'échelle de la ville, à optimiser leur stratégie commerciale et à améliorer le retour sur investissement.

La volatilité accrue découlant de la COVID-19 a rendu difficile pour les entreprises de planifier l'avenir. De plus, en perturbant les tendances des données historiques, la COVID-19 a non seulement créé une anomalie en matière de prévision de la demande, mais aussi rendu la demande des mois à venir plus difficile à prédire.

Bien que la pandémie soit une période difficile pour la plupart des industries dont les revenus dépendent du tourisme, le défi a été encore plus prononcé pour les équipes qui planifient leur demande en fonction des données historiques, notamment dans les hôtels, les compagnies aériennes, les entreprises de location de propriétés de vacances, les entreprises de location de voitures, les organismes de marketing touristique et les offices du tourisme.

L'inexactitude des prévisions a également une incidence sur les agences, qui organisent leurs campagnes et événements locaux en fonction de l'affluence de visiteurs dans le lieu spécifique d'une ville. Tous ces points montrent que les entreprises ont plus que jamais besoin d'une plateforme conviviale et abordable.

Demand.AI résout ce problème en fournissant un indice allant de 0 à 100 qui mesure la demande d'une ville et qui aide les entreprises à comprendre l'évolution de la demande sur 75 jours. Facile à utiliser et instantanément accessible, la plateforme peut également suivre la demande relative à chaque localité d'une ville. Ces données sont présentées sous la forme d'une carte et d'un tableau, ce qui permet aux utilisateurs de comparer les localités d'une ville et de déterminer celles qui connaîtront la plus forte demande.

Outre l'indice de la demande, la plateforme renseigne les utilisateurs sur le type de demande que pourrait générer la ville, sur les modèles de réservation populaires et sur l'incidence que ceux-ci pourraient avoir sur les réservations d'hôtel et de propriétés saisonnières.

Conceptualisé et développé sur une période de six mois par RG Labs, l'incubateur interne de RateGain, le produit exploite le lac de données de RateGain, qui contient des milliards de points de données sur les recherches des utilisateurs, les transactions et les gammes de prix collectés auprès d'hôtels, de compagnies aériennes, d'entreprises de location de voitures et d'entreprises de location de propriétés de vacances. La plateforme combine ces données avec d'autres indicateurs prospectifs de la demande, comme le nombre de cas actifs de COVID-19, le nombre de personnes vaccinées, les dernières nouvelles relatives aux mesures de confinement et aux restrictions, ou encore des renseignements sur les événements, la météo, la capacité des compagnies aériennes et les réservations, afin de formuler des prévisions à l'aide de l'IA qui sont mises à jour chaque semaine.

Les solutions traditionnelles de prévision de la demande fournissent des données difficiles à interpréter et nécessitent toujours une période d'incubation de moyenne à longue durée. Toutefois, étant donné que la plupart des acteurs de l'industrie sont confrontés à une volatilité et qu'ils cherchent à accélérer leur processus de numérisation, ceux-ci ne peuvent pas se permettre d'attendre pour obtenir des renseignements concrets, C'est là que Demand.AI peut intervenir pour répondre aux besoins d'informations instantanées de toute entreprise dont la demande dépend des voyages.

Bhanu Chopra, fondateur de RateGain, a déclaré ceci à propos du lancement : « Selon le World Travel and Tourism Council (WTTC), le tourisme crée directement et indirectement trois emplois sur 10 dans le monde aujourd'hui. Toutefois, l'incapacité des entreprises à estimer la demande de voyages future et à comprendre son incidence sur leurs activités conduit à de mauvaises expériences pour les clients, à des pertes de revenus et à des occasions manquées de se remettre de la pandémie, autant de facteurs qui nuisent à la création d'emplois durables. En lançant Demand.AI, nous nous engageons à rendre les informations sur la demande future des voyages claires, simples et instantanées, afin d'aider les entreprises qui dépendent des voyages à se remettre facilement de la pandémie. »

Pour obtenir un accès complet à un essai gratuit de deux semaines, les utilisateurs sont invités à s'inscrire en se rendant sur le site : https://www.demand-ai.com .

À propos de RateGain

RateGain est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, offrant des solutions de voyage et d'hôtellerie qui génèrent de nouveaux revenus chaque jour. Nous sommes l'un des plus grands agrégateurs de points de données au monde pour le secteur de l'hôtellerie et du voyage (Source : Rapport Phocuswright). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.rategain.com

