Rating de gestão de investimentos da BNP Paribas Asset Management sobe para "excelente"

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Fitch elevou de ´forte´ para ´excelente´ o rating de qualidade de gestão de investimentos da BNP Paribas Asset Management Brasil, o que expressa a melhoria da automação e integração dos sistemas após a implantação do novo sistema de front office, além dos processos de investimento mais sofisticados em renda variável. Segundo Luiz Sorge, CEO da BNP Paribas Asset Management, "o rating excelente reflete o desempenho e constante crescimento da gestora, que fechou 2019 com aproximadamente R$ 60 bilhões sob gestão: "Estar com o melhor rating disponível para uma casa de gestão de fundos de investimentos é resultado de um robusto processo de investimentos, estabilidade financeira, equipe executiva experiente e sólido suporte operacional e tecnológico do grupo", completa Sorge.

FONTE BNP Paribas Asset Management

