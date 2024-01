Ratnesh Kumar Jha nommé directeur général des produits linguistiques institutionnels d'ETS

PRINCETON, New Jersey, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- ETS a annoncé aujourd'hui la nomination de Ratnesh Kumar Jha au poste de directeur général des produits linguistiques institutionnels d'ETS. Il travaillera aux côtés de Rohit Sharma, vice-président senior, Enseignement supérieur mondial et compétences professionnelles, sur l'expansion mondiale du portefeuille de produits linguistiques institutionnels d'ETS, principalement les tests TOEIC®, TOEFL ITP® et TOEFL® Young Students Series. Cela comprend la supervision de tous les secteurs d'activité, y compris les produits et les opérations, les ventes, la distribution et le marketing. De plus, il travaillera en étroite collaboration avec Edusoft Ltd., une filiale d'ETS, pour faire progresser la croissance de son secteur de solutions d'apprentissage linguistique.

« Ce rôle sera extrêmement bénéfique pour nos clients et nos partenaires du monde entier, car il nous permettra de nous assurer que nos partenaires institutionnels obtiennent les bonnes solutions d'ETS en temps opportun, alors que nous combinons nos capacités d'apprentissage et d'évaluation sur le plan opérationnel, a déclaré M. Sharma. L'expérience de Ratnesh Kumar Jha sera un atout extraordinaire pour ETS et placera ces produits en bonne position pour la croissance dans un espace où nous voyons un grand potentiel. »

Les produits institutionnels d'ETS sont une composante essentielle de l'entreprise et mettent en relief la mission de l'organisation. Les tests TOEIC sont utilisés par plus de 14 000 organisations dans plus de 160 pays pour prendre des décisions sur la maîtrise de la langue anglaise par les employés sur le lieu de travail, tandis que le programme TOEFL ITP est utilisé par plus de 2 500 institutions dans plus de 50 pays pour les besoins de tests de placement, de suivi, d'évaluation et de sortie. La gamme TOEFL Young Student Series, composée des tests TOEFL Primary et TOEFL Junior, est destinée aux élèves de 8 ans et plus et de 11 ans et plus respectivement, et est utilisée par les enseignants pour le suivi, le placement, la progression et la rétroaction.

« J'ai vraiment hâte de commencer mon travail et d'améliorer notre impact pour les établissements et les apprenants du monde entier, a déclaré M. Jha. Combiner ma passion et mon expérience en éducation avec la mission vitale d'ETS est une nouvelle étape passionnante et j'ai hâte de voir ce qui se profile à l'horizon. »

Au cours des dix années qui ont précédé sa venue à ETS, M. Jha a été PDG d'importantes entreprises du secteur de l'éducation dans la région de l'Asie-Pacifique, dont Burlington Group of Companies et Cambridge University Press. Il a également occupé des postes de direction clés au sein d'institutions telles que GE Capital et Citibank. Il est diplômé de l'Université Jawaharlal Nehru (Inde) et détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg Business School de l'Université Northwestern (États-Unis).

À propos d'ETS

Nous croyons au pouvoir de l'apprentissage qui change la vie. Depuis plus de 75 ans, nous sommes motivés par une vision de ce qui est possible lorsque tous les gens peuvent améliorer leur vie grâce à l'éducation. C'est pourquoi notre engagement intransigeant envers l'équité et l'équité est derrière tout ce que nous faisons. ETS sert les apprenants, les éducateurs et les organismes gouvernementaux en fournissant des solutions de mesure et en effectuant des recherches, des analyses et des études de politiques. ETS développe, administre et évalue des dizaines de millions de tests par an, y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations de la Praxis Series® dans plus de 200 pays, au sein de plus de 9 000 emplacements dans le monde. www.ets.org