Ray Ferrari, o produtor de grandes hits

Iniciou os estudos na música aos 6 anos de idade, paralelamente, com as pequenas produções musicais. Se formou em piano aos 17 pelo conservatório FASCS . Em 2008, montou seu próprio estúdio, aonde conseguiu fazer produções de maior expressão e, consequentemente, surgiram parcerias com artistas de maior projeção.

Em 2013 por intermédio do amigo e compositor Jonathan Félix, conheceu Marcos, da dupla Marcos e Belutti, que na época eram os recém contratados da FS Produções Artísticas. A partir daí, iniciou uma amizade na qual conectou Ray com a FS e, posteriormente, com a dupla Fernando e Sorocaba.

Em 2015 produziu o primeiro single de Fernando e Sorocaba: "Dia Dez", que teve grande expressão nacional e trouxe a dupla de volta as paradas de sucesso.

Daí em diante, Ray iniciou uma carreira de sucesso, tornando-se sócio-proprietário do "STUDIO FS", produzindo grandes hits da dupla sertaneja, de outros cantores de sucesso e participando de grandes projetos.

Em 2017, veio sua primeira indicação ao Grammy Latino concorrendo com 2 álbuns: "Sou Do Interior – Fernando e Sorocaba" e "Dois Tempos – Zezé Di Camargo e Luciano".

Desde então, Ray vem sendo procurado por grandes nomes da música pela forma de trabalhar, pela sonoridade e pelo profissionalismo.

Ray tem também um projeto musical infantil chamado de "Kamalu e Sua Turma", em parceria com Jonathan Félix e Sorocaba, que vem despontando a atenção de mães e crianças em todo Brasil.

Abaixo alguns hits produzidos por Ray:

2015 – DVD Ethernize – Thaeme e Thiago

2015 – Projeto Loop 360

2016 – EU ERA – Marcos e Belutti

2016 – MADE IN ROÇA – Loubet

2017 – TERAPINGA – Fernando e Sorocaba

2017 – BOM RAPAZ – Fernando e Sorocaba

2018 – SIGA A SETA – Marcos e Belutti

2019 – PISCININHA AMOR – Whadi Gama

Nesse ano (2019), Ray produziu um single do cantor internacional Kane Brown, com participação de Fernando e Sorocaba, faixa na qual, está no novo DVD #IssoÉChurrasco da dupla, gravado no último dia 11.09.2019.

Com grandes projetos em andamento, Ray continua sua jornada de produzir grandes hits que farão parte da vida de milhares de pessoas.

