Raybow Pharmaceutical annonce une expansion aux États-Unis

Raybow Pharmaceutical investira 15,8 millions de dollars dans des installations américaines.

BREVARD, N.C., 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Raybow USA Inc, la division nord-américaine d'un fournisseur mondial de services externalisés de fabrication et de développement de procédés pharmaceutiques, étendra ses activités en Caroline du Nord, triplant sa capacité et sa main-d'œuvre. L'entreprise prévoit de créer 74 emplois au cours des cinq prochaines années et investira 15 800 000 dollars dans le site de Brevard.

Raybow USA a été fondée sous le nom de PharmAgra Labs en 1999 par deux entrepreneurs de Caroline du Nord. Aujourd'hui, l'entreprise basée à Brevard est la division nord-américaine de Raybow Pharmaceuticals, dont le siège social est en Chine. Raybow Pharmaceuticals est une organisation publique de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui s'associe à des entreprises pharmaceutiques de premier plan en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise a placé la durabilité et la chimie verte au cœur de sa mission.

Raybow USA, qui emploie actuellement 24 personnes à Brevard, se concentre sur les premières phases de R&D et de recherche sur les procédés dans le cadre d'essais cliniques de phase II.

Peter Halkjaer-Knudsen, vice-président exécutif de Raybow Pharmaceuticals, a déclaré : « Raybow Pharmaceuticals est fière d'annoncer qu'un an après l'acquisition du site de Brevard, nous sommes prêts à renforcer encore notre engagement en Caroline du Nord. Nous sommes reconnaissants de l'accueil chaleureux que nous avons reçu et du soutien continu dont nous avons bénéficié au cours des études de faisabilité de cette expansion. Le comté de Transylvanie s'est révélé être le bon choix pour notre siège social et nos activités de R&D en Amérique du Nord, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec le site de Caroline du Nord. »

Peter Newsome, co-président de Raybow USA, a déclaré : « Ces investissements correspondent parfaitement à notre objectif à long terme d'étendre nos opérations pour atteindre les États-Unis. » Roger Frisbee, co-président de Raybow USA, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre nos activités à Brevard et de soutenir le développement économique futur dans le comté de Transylvanie. Pete et moi avons hâte de poursuivre notre travail, qui comprend désormais des capacités et une portée mondiales accrues. »

Les nouveaux postes à Raybow USA comprendront des postes de chercheur en chimie, des postes sur le site de l'usine pilote et des superviseurs. Une fois l'expansion terminée, la région locale bénéficiera d'un impact de près de 5,7 millions de dollars sur la masse salariale dans la collectivité, et ce, chaque année.

« La Caroline du Nord a été un pionnier de la découverte de produits pharmaceutiques sous contrat il y a plus d'une génération. Aujourd'hui, l'industrie relie un grand nombre de nos collectivités aux possibilités offertes par les sciences de la vie dans le monde », a déclaré la Secrétaire au commerce, Machelle Sanders. « Nous saluons cette expansion majeure de Raybow USA, dont les racines locales mettent en valeur les meilleures traditions de l'entrepreneuriat dans notre État. »

Related Links

www.raybow.com



SOURCE Raybow Pharmaceutical