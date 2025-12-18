Raythink lance un système d'imagerie thermique basé sur l'IA pour contribuer à mettre fin aux activités des mineurs illégaux avant qu'une catastrophe ne se produise

YANTAI, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Raythink a présenté aujourd'hui sa solution de sécurité thermique alimentée par l'IA conçue pour lutter contre la crise croissante de l'exploitation minière illégale. En permettant une détection précoce, cette solution de sécurité permet de réduire le risque d'accidents mortels, d'affrontements violents, de perturbations de la production et de pertes économiques importantes, renforçant ainsi la protection des exploitants et des travailleurs miniers, et des recettes publiques.

Au cœur de la solution se trouve une caméra panoramique infrarouge à 360° combinée à une caméra PTZ multispectrale, permettant une surveillance à grande échelle, 24 h/24 et 7 j/7. La caméra panoramique infrarouge peut effectuer un balayage complet de 360° en 2 secondes et se connecter instantanément aux caméras PTZ lorsqu'elle détecte des cibles suspectes afin de capturer des images détaillées.

Le système peut détecter et suivre simultanément plus de 200 cibles. S'appuyant sur une technologie d'intelligence artificielle développée par ses soins, il identifie avec précision les personnes, les véhicules et les animaux sauvages, assurant ainsi une surveillance complète avec un minimum de fausses alarmes. L'analyse intelligente du comportement détecte les activités inhabituelles et déclenche des alertes instantanées pour garantir une réponse rapide. Le système est également doté d'un système de détection des fumées et des incendies, qui permet de donner l'alerte rapidement afin de prévenir les incidents liés aux incendies.

Conçu pour répondre aux défis uniques de l'exploitation minière illégale

Les mineurs illégaux opèrent souvent la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, et les sites miniers sont poussiéreux. La surveillance traditionnelle par lumière visible est difficile à mettre en œuvre dans ces circonstances, car elle génère de fausses alarmes ou passe à côté d'activités critiques. La solution de sécurité thermique alimentée par l'IA de Raythink détecte les signatures thermiques plutôt que de s'appuyer sur la lumière, ce qui garantit une surveillance précise et fiable en continu.

Les sites miniers s'étendent sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. Une seule station Raythink peut couvrir un rayon allant jusqu'à 2 kilomètres, et plusieurs stations peuvent être intégrées à la plateforme cloud VIS-4100 de Raythink pour une gestion unifiée. La plateforme prend en charge la cartographie électronique, ce qui permet aux opérateurs de visualiser l'emplacement des équipements, de mettre en place des clôtures virtuelles pour les zones restreintes et de surveiller les alertes en temps réel.

Garantir la conformité grâce à une surveillance avancée

L'installation de systèmes de surveillance constitue une exigence clé en matière de conformité. La convention C176 de l'OIT exige la surveillance des risques et la prévention des accidents. Dans l'UE, les directives 89/391/CEE et 92/91/CEE imposent des évaluations des risques et une surveillance des environnements à haut risque. En Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, la Zambie et le Botswana exigent des systèmes de sécurité complets. La solution thermique basée sur l'IA de Raythink capture les données thermiques et visuelles, suit plusieurs cibles et enregistre les activités inhabituelles, fournissant ainsi des preuves vérifiables pour les audits et la conformité réglementaire.

Pour en savoir plus sur les solutions innovantes de Raythink en matière d'imagerie thermique et de sécurité intelligente, veuillez consulter la section Solutions sur le site officiel de Raythink.

Pour plus d'informations :

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.raythink-tech.com/