Raytron lanza imágenes térmicas no destructivas para inspecciones de edificios más inteligentes y ecológicas

SHANGHÁI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Cómo identificar rápidamente problemas estructurales ocultos sin dañar paredes ni suelos? Raytron, líder en termografía infrarroja, anuncia hoy el lanzamiento de su cámara termográfica portátil EX10. Al transformar las variaciones de temperatura invisibles en imágenes térmicas de alta resolución, la EX10 permite a ingenieros, auditores energéticos y administradores de instalaciones realizar inspecciones no destructivas de alta eficiencia.

La termografía infrarroja permite diagnósticos precisos para sistemas de climatización (HVAC) y calefacción.

Visible-Light Imaging vs. Infrared Thermal Imaging

En sistemas de calefacción por suelo radiante, diagnosticar tuberías obstruidas, calefacción desigual o fugas tradicionalmente requiere la remoción invasiva del suelo, lo cual es largo y costoso. Con el EX10, los técnicos pueden visualizar al instante la distribución del calor a lo largo de la red de tuberías, identificando rápidamente puntos fríos o anomalías. Este método sin contacto elimina la necesidad de abrir los pisos para comprobaciones preliminares, lo que reduce los costes de reparación y minimiza las interrupciones, a la vez que mejora la eficiencia de la inspección.

En un caso real, tras identificar un área de preocupación general, un equipo de inspección de HVAC inyectó agua caliente en tuberías sospechosas de tener fugas. En cuestión de minutos, el EX10 mostró un claro rastro térmico de la fuga de agua, creando una firma térmica distintiva contra la estructura circundante, más fría. Esto permitió localizar con precisión el punto de fallo y proporcionó al cliente evidencia visual convincente para respaldar las decisiones de reparación.

La cámara termográfica portátil EX10 optimiza la envolvente del edificio y la eficiencia energética.

La imagen infrarroja se está convirtiendo en una herramienta indispensable para evaluar la envolvente del edificio. Los defectos de aislamiento, los puentes térmicos y las fugas de aire son las principales causas de pérdida de energía. Equipada con una sensibilidad térmica ultrafina de 40 mK, la EX10 permite a los profesionales capturar gradientes de temperatura mínimos. Esta precisión permite localizar anomalías térmicas para respaldar la toma de decisiones basadas en datos para renovaciones que ahorren energía. Además, en las inspecciones de tuberías de agua ocultas, una cámara termográfica identifica la acumulación de humedad en paredes o suelos al detectar sutiles efectos de enfriamiento por evaporación, lo que facilita reparaciones específicas en lugar de excavaciones a ciegas.

Compromiso de Raytron con la Construcción Ecológica

Como pionero en imágenes infrarrojas, Raytron continúa impulsando la integración de la tecnología infrarroja en la medición de temperatura industrial, el diagnóstico de edificios, la visión nocturna y la monitorización de seguridad. El lanzamiento del EX10 subraya la misión de Raytron de expandir los límites de los ensayos no destructivos (END). Al proporcionar herramientas más inteligentes y con mayor visualización, Raytron impulsa a la industria hacia un futuro más ecológico, eficiente e inteligente.

Si desea más información

Email: [email protected]

Página web: https://en.raytrontek.com

LinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.