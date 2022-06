Razem lepiej: 10. rocznica przejęcia Putzmeistera przez SANY

W ciągu minionej dekady Putzmeister, jako czołowy producent maszyn do betonu w Europie, notował stały wzrost i rozwój w ramach Grupy SANY. Wartość sprzedaży Putzmeistera wzrosła z 500 mln euro w 2011 r. do ponad 800 mln euro w 2021 r., dzięki czemu firma utrzymała pozycję lidera na światowym rynku maszyn do betonu.