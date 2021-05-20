Разработческая экосистема Multiverse™ разрушает монополию техногигантов на ИИ

«Искусственный интеллект со средствами машинного обучения (A.I./ML) станет важнейшим научно-техническим фактором в обществе. Чрезвычайно важно обеспечить децентрализацию этого ресурса, что предоставит возможности для участия большему числу людей, однако до сих пор никто в этом не преуспел, — заявил соучредитель компании Multiverse Labs, Кремниевой долины и сингапурской команды разработчиков платформы Multiverse Клифф Зу (Cliff Szu). —

В сфере A.I./ML доминируют всего несколько компаний и элитных организаций. Сотрудники нашего технического подразделения занимали руководящие должности в таких компаниях, как Google, и не понаслышке знают о том, как быстро растет этот технологический разрыв. Необходимо повысить степень децентрализации и доступности ИИ для более широкого круга людей».

«99,9% людей не могут написать кода для A.I./ML. У многих людей есть прекрасные идеи о том, как ИИ мог бы беспристрастно помогать их сообществам, однако технические препятствия и нехватка финансовых средств не позволяют им реализовать свои цели. Именно поэтому мы и разработали платформу Multiverse, позволяющую людям запускать проекты без необходимости написания кода или привлечения крупных денежных средств»

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«Каждый проект имеет свой собственный продукт, токены, децентрализованную биржу (DEX), экономику и модель управления, первоначально определяемые основателями без использования кода».

«Мы называем эти проекты "планетами" за их автономность и завершенность в разработке и управлении. Мы не устанавливаем правила, права работников или экономические принципы для какого-либо "планетарного" проекта: это с самого начала делают его основатели, и эти правила прозрачны для всех».

«Децентрализованная биржа каждого проекта позволяет сообществу стекировать монеты Multiverse и получать соответствующее количество токенов, обращающихся в рамках данного проекта. Выступая в роли стекера, вы не являетесь инвестором или акционером. Основатели проектов не могут тратить ваши монеты. Однако когда вы закладываете их в стек, обменный курс проекта меняется автоматически. Если вы передумаете, то всегда сможете извлечь свои монеты из стека и получить обратно часть своих монет, размер которой определяется на основании текущего обменного курса децентрализованной биржи. Действия основателей, связанные с извлечением монет из стека, их расходованием и передачей во владение, контролируются строжайшим образом: все операции абсолютно прозрачны и жестко запрограммированы в смарт-контракте проекта, что позволяет вам принимать взвешенные решения. Мы снижаем барьеры для входа на рынок и повышаем планку для качества проекта».

«Стекинг — это всего лишь один из способов участия; вы также можете предлагать свои советы и пожелания основателям, добровольно участвовать в благотворительных проектах или запустить свой собственный проект».

Проекты являются модульными, что позволяет основателям использовать и другие проекты Multiverse (в частности, проекты распределенных хранилищ, обучения моделей ИИ, формирования источников данных) и разрабатывать первоклассные AI/ML-приложения с минимальными обновлениями и тратами. В отличие от существующих платформ, сетевые эффекты и открытая платформа Multiverse стимулируют взаимодействие и ускоряют процесс разработки и симбиоз проектов.

Проекты Multiverse уже привлекли клиентов из ряда наиболее авторитетных компаний мира, а также исследователей Стэнфордского университета и Университета Джонса Хопкинса. Платформа Multiverse, разработанная на основе нашей высокоэффективной и экологичной блокчейн-технологии Proof-of-Stake («доказательство доли владения»), позволяет людям любого ранга разрабатывать или поддерживать ИИ-проекты. Платформа Multiverse получила поддержку со стороны Matrix Partners, Huobi Ventures, KuCoin, Arrington XRP и Fenbushi Capital.

Информация о Multiverse™

Децентрализованная экосистема искусственного интеллекта Multiverse™ позволяет сообществу легко финансировать, обучать и внедрять приложения машинного обучения («планеты») с собственными оригинальными токенами и децентрализованными экономическими системами.

Более подробная информация о платформе Multiverse представлена на странице https://multiverselabs.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1513578/1.jpg

SOURCE The Multiverse Labs