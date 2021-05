Briser le monopole de l'IA de Big Tech avec l'écosystème de développeurs du Multiverse™

« L'intelligence artificielle par apprentissage automatique (IA/ML) va devenir la force technologique la plus importante de la société. Il est essentiel qu'elle soit décentralisée pour permettre à plus de gens de participer, mais personne n'a réussi jusqu'à présent », a déclaré Cliff Szu, cofondateur de Multiverse Labs, l'équipe de la Silicon Valley et de Singapour qui a développé le Multiverse.

« L'A.I./ML est dominé par seulement quelques entreprises et institutions d'élite. Notre équipe technique a occupé des postes de direction dans des entreprises comme Google et détient une connaissance directe de la vitesse à laquelle cet écart technologique se creuse. L'IA doit être plus décentralisée et accessible à un plus grand nombre de personnes ».

« 99,9% des gens sont incapables d'écrire un code d'IA/ML. Beaucoup de gens ont d'excellentes idées sur la façon dont l'IA pourrait aider leurs communautés d'une manière impartiale, mais les obstacles techniques et un manque de capital les empêchent de réaliser leurs objectifs. C'est pourquoi nous avons construit le Multiverse, qui permet aux gens de lancer des projets sans avoir besoin d'écrire du code ou de réunir de grandes quantités de capitaux ».

« Chaque projet dispose de produit, de jetons, d'échange décentralisé (DEX), d'économie, et de modèle de gouvernance spécifiques, initialement déterminés par les fondateurs sans utilisation de code ».

« Nous appelons ces projets des « planètes » en raison de leur conception et de leur gouvernance autonomes et indépendantes. Nous ne fixons pas les règles, les droits des travailleurs ou l'économie d'un projet planétaire : les fondateurs du projet le font au départ, et ces règles sont transparentes pour tout le monde ».

« L'échange décentralisé de chaque projet permet à la communauté de mettre en jeu des pièces du Multiverse et d'obtenir un montant correspondant aux jetons du projet. En tant que pratiquant du staking, vous n'êtes ni un investisseur ni un actionnaire. Les fondateurs du projet ne peuvent pas dépenser vos pièces. Cependant, lorsque vous participez, le taux de change du projet change automatiquement. Si vous changez d'avis, vous pouvez toujours annuler et récupérer une partie de vos pièces, déterminée par le taux de change actuel du DEX. Les fondateurs disposent de contrôles extrêmement stricts sur leur unstaking, leurs dépenses et leur investissement : tout est transparent et codé dans le contrat intelligent du projet afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Nous abaissons les obstacles à l'entrée et nous relevons la barre pour ce qui est de la qualité des projets ».

« Le staking ne représente qu'une façon de participer ; vous pouvez aussi offrir des conseils et de la rétroaction aux fondateurs, faire du bénévolat dans le cadre de projets de bienfaisance ou lancer votre propre projet ».

Les projets sont modulaires, ce qui permet aux fondateurs d'utiliser d'autres projets Multiverse (tels que le stockage distribué, la formation sur les modèles IA et les projets de sources de données) et de construire une application IA/ML de haut niveau avec un minimum de réinvention et de gaspillage. Contrairement aux plateformes existantes, les effets réseau et la plateforme ouverte du Multiverse favorisent la collaboration et accélèrent le développement et la symbiose des projets.

Les projets Multiverse ont déjà attiré des clients de certaines des entreprises les plus respectées du monde et des chercheurs de l'Université de Stanford et de l'Université Johns Hopkins. Basé sur notre technologie de blockchain parallèle Proof-of-Stake de haute performance et efficace sur le plan environnemental, Multiverse permet aux gens de tous bords de construire ou de soutenir des projets d'IA. Multiverse a reçu le soutien de Matrix Partners, Huobi Ventures, KuCoin, Arrington XRP et Fenbushi Capital.

À propos de Multiverse™

L'écosystème décentralisé d'IA de Multiverse™ permet à la communauté de financer, de former et de déployer facilement des applications d'apprentissage automatique (planètes) avec leurs propres jetons personnalisés et des systèmes économiques décentralisés.

Pour en savoir plus sur Multiverse, veuillez visiter https://multiverselabs.com/ .

