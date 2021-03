RBmedia lanza la nueva marca de audio en español, BookaVivo

Nueva editorial BookaVivo

RBmedia también anunció su nueva editora de contenido en español, Roseann Lake, que dirige BookaVivo con más de una década de experiencia como periodista, primero como periodista en Pekín y luego como corresponsal en Cuba para The Economist. Habla cinco idiomas incluidos español y mandarín, y es autora de Leftover in China: the Women Shaping The World's Next Superpower (Norton, 2018).

"Todos los indicadores apuntan a un crecimiento significativo y continuo en el mercado de audiolibros en español", afirmó Lake. "Con nuestra reciente adquisición de Booka, nuestra experiencia en la edición de audiolibros, la calidad de los títulos en español que aún no se han puesto a disposición en audio, y nuestra cobertura del mercado mundial, BookaVivo se posiciona para convertirse rápidamente en una marca líder de audio en español".

La red global de distribución digital de RBmedia asegura que los títulos de BookaVivo estarán fácilmente disponibles para los consumidores de habla hispana de todo el mundo. Los canales de la compañía abarcan docenas de socios globales de distribución directos al consumidor, incluyendo a Audible, Google Play, iTunes de Apple, Audiobooks.com y muchos más. En un futuro próximo, la empresa ampliará su red de distribución en español, con lo que agregará más distribuidores digitales locales y regionales.

Crece la colección de títulos en español

Alcanzando la profunda colección de autores y títulos reconocidos internacionalmente de RBmedia, BookaVivo lanzará ediciones de audiolibros en español de muchos de sus autores más vendidos, incluidos Julia Álvarez, Octavia Butler, Charlaine Harris, Brandon Sanderson, Francine Rivers, Amy Stewart y Patrick O'Brian.

La marca de audio también contará con tesoros nacionales españoles como Manuel Chaves Nogales (uno de los periodistas y aventureros más famosos de España), Karina Pacheco de Perú, Jazmina Barrera de México, Carlos Manuel Álvarez de Cuba y Silvana Paternostro de Colombia.

Algunos de los lanzamientos más destacados de BookaVivo para los próximos meses son:

Más allá de Julia Álvarez

de Julia Álvarez A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales

de Amor redentor de Francine Rivers

de El último abrazo de Frans de Waal

Con BookaVivo, RBmedia se posiciona para buscar y adquirir enérgicamente los derechos de otros títulos y autores de alto perfil que son populares entre el público de habla hispana. RBmedia está profundizando su trabajo con agencias literarias y editoriales clave de España y Latinoamérica, y anunciará importantes nuevas adquisiciones de contenido a medida que se completen. Los editores y agentes interesados que representen a autores en este sector pueden visitar bookavivo.com para obtener más información.

