RBSL ATTRIBUE UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DE SIX MILLIONS DE LIVRES STERLING À QUANTIC THISTLE POUR LES CAPTEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION DU CHALLENGER 3

ÉDIMBOURG, Royaume-Uni, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un contrat de sous-traitance de six millions de livres sterling a été attribué à Quantic Thistle, pour la fourniture d'encodeurs pour le Challenger 3, le char de combat principal (MBT) amélioré de l'armée britannique.

Le contrat garantit que le Challenger 3 de l'armée britannique sera doté de capteurs fiables et très précis garantissant l'efficacité de l'armement principal.

Dans le cadre du contrat, Quantic Thistle (anciennement Thistle Design) fournira à RBSL une unité de déplacement de tourelle, en soutien au programme de modernisation des chars du Ministère britannique de la Défense. L'unité fait partie de la nouvelle tourelle et fournit des données précises sur la position de la tourelle aux systèmes du véhicule.

En tant que PME et fabricant basé au Royaume-Uni, ce succès renforce la sécurité à long terme de l'entreprise, de ses employés et du rôle de Quantic Thistle au sein de la communauté manufacturière locale et plus large, qui à son tour soutient le programme de prospérité du Royaume-Uni.

Les travaux seront achevés dans l'usine de fabrication de Thistle à Édimbourg, qui est en train d'augmenter sa capacité de production pour soutenir ce contrat ainsi que plusieurs autres nouveaux contrats majeurs. Cela entraînera un doublement de sa taille au cours des 18 prochains mois.

Le contrat soutiendra également la croissance, notamment par le recrutement de dix postes et apprentis supplémentaires, d'autres recrutements étant prévus au cours des trois prochaines années.

Le contrat de six ans a été signé par RBSL et Quantic Thistle au complexe Hadley Castle Works de RBSL à Telford, au Royaume-Uni.

Colin McClean, directeur général de RBSL, a déclaré :

Ce contrat est le dernier d'une série de contrats passés par RBSL avec des fournisseurs britanniques pour le Challenger 3, qui garantit que le programme bénéficie du meilleur de l'ingénierie et de la fabrication britanniques tout en soutenant des compétences précieuses à travers le pays.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Quantic Thistle au sein de l'équipe, et sommes impatients de travailler avec eux à mesure que le programme avance. »

Gordon Stewart, directeur général de Quantic Thistle, a ajouté :

« Quantic Thistle a une longue et fière histoire dans la conception et la fabrication de capteurs sur mesure pour les principales plateformes britanniques telles que Scimitar, Warrior, Ajax et même Challenger 2. Récemment, avons bâti une relation solide avec RBSL et nous avons eu la chance d'avoir l'opportunité de soumissionner pour ce projet de défense crucial. Il s'agit d'une modernisation significative et vitale des capacités du Challenger 3, qui s'aligne parfaitement avec notre stratégie commerciale visant à accroître notre soutien au ministère de la Défense britannique, que nous soutenons dans les applications terrestres, maritimes et aériennes depuis plus de 30 ans. Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec RBSL et de participer à la fourniture de capacités terrestres améliorées au Royaume-Uni. »

« L'attribution de ce contrat donne à Quantic Thistle l'opportunité d'étendre nos capacités dans le domaine terrestre et d'assurer une sécurité à long terme à l'entreprise et à ses employés. En tant que PME basée au Royaume-Uni, notre participation à ce projet renforcera notre rôle dans l'agenda social, par le biais d'un recrutement accru et la capacité de soutenir nos communautés locales en proposant des carrières, des expériences professionnelles et des apprentissages. »

« Chez Quantic Thistle, nous sommes incroyablement fiers de notre équipe ayant remporté ce contrat nous permettant de continuer à fabriquer des composants critiques pour les principales plateformes de défense du Royaume-Uni », a déclaré Ross Sealfon, président et directeur général de Quantic Electronics. « Nous sommes impatients de soutenir leur croissance continue au cours des années à venir. »

Owen Thompson, député de Midlothian, a commenté : « C'est une excellente nouvelle pour Quantic Thistle et une excellente nouvelle pour l'Écosse. Ce contrat de défense vital soutiendra la croissance de Thistle et offrira à la fois des postes d'emploi qualifiés et des opportunités d'apprentissage à la population du Midlothian. »

À propos de RBSL

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) est une société d'ingénierie de défense basée au Royaume-Uni. Nous concevons, fabriquons et entretenons des véhicules militaires utilisés par l'armée britannique et des clients internationaux.

RBSL a été lancée en juillet 2019 en tant que nouvelle coentreprise indépendante basée au Royaume-Uni entre BAE Systems et la société de défense allemande Rheinmetall.

RBSL est fière de son héritage, puisqu'elle a conçu et livré de nombreuses flottes de véhicules blindés de l'armée sous différents noms d'entreprise.

Nous disposons d'un effectif qualifié de plus de 450 employés dont 250 ingénieurs, répartis sur nos sites britanniques de Telford, Dorset, Bristol et près de Newcastle.

Nous disposons également d'une communauté florissante d'employés en début de carrière, composée d'apprentis et de diplômés.

À propos de Quantic Thistle

Quantic Thistle est une PME britannique qui conçoit et fabrique les encodeurs personnalisés les plus précis au monde pour les applications critiques de mouvement et de contrôle dans les domaines terrestre, maritime, souterrain et aérien, ainsi que pour les applications industrielles critiques non seulement au Royaume-Uni, mais également en Europe et à travers le monde. Depuis plus de trois décennies, Thistle a fourni des composants essentiels pour les principales plateformes britanniques telles que les véhicules Scimitar, Warrior, Challenger et Ajax, les navires Type 45, Type 26, de classe QE, les sous-marins Astute et Dreadnought et les avions Hawk. Bien que l'entreprise continue de mettre l'accent sur la conception, le prototypage et la fabrication d'encodeurs de nouvelle génération, elle conserve également une expertise en matière d'approche « build to print » et de rétro-ingénierie pour permettre aux clients de maintenir la continuité de l'approvisionnement sur les programmes existants critiques. Pour plus d'informations, visitez www.quanticthistle.com.

Rod Stafford

+44(0)7077291658

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830827/Quantic_RGB_TM_Logo.jpg

SOURCE Quantic Electronics