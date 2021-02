Rcell cria loja virtual para atender pequeno empreendedor e facilitar compra e crédito

A empresa, que já tem cerca de seis mil CPNJs ativos, visa dobrar esse número e oferecer a possibilidade de vendas 24 horas, sete dias da semana. "Esse investimento, em pessoas e softwares, passa pelo crescimento da empresa. E por entender que, diante da pandemia, precisaríamos de uma iniciativa para apoiar o pequeno lojista e varejista, que muitas vezes, por estarem localizados nas regiões mais remotas do Brasil, têm dificuldades em realizar negócios", diz o diretor de marketing da Rcell, Alexandre Della Volpe Elias.

Inicialmente, a plataforma será lançada com a categoria de celulares. Ainda em 2021, games, smarthomes, eletroportáteis, televisão e informática também devem estar disponíveis na plataforma para venda.

Para fomentar o uso do e-commerce, serão lançados incentivos para a compra on-line, como promoções antecipadas e frete grátis. "Sem dúvidas, uma das maiores vantagens será esse varejista comercializar os produtos antes da compra, possibilitando um maior fluxo do caixa, por exemplo", comenta Della Volpe. O blog, que terá atualização constante, contará com artigos e temas instrutivos para ajudar o parceiro a gerir melhor o seu negócio.

Dentro dessa iniciativa de facilitar a revenda, a plataforma também irá mapear produtos mais procurados, datas mais importantes, hábitos de consumo por região, relação entre tipos de comércio e de produtos, além dos itens mais vendidos. "Serão criadas campanhas on-line específicas para o público, por meio das redes sociais, parcerias com associações de classe e veículos especializados. Tudo isso para alcançar essas pequenas empresas em municípios mais longínquos", diz o diretor.

A abrangência de distribuição proporcionada pela plataforma gerou uma preocupação especial com a logística e as obrigações tributárias. "Ao considerar a complexidade do nosso sistema tributário, que ainda não conta com tributação unificada como na Europa, firmamos parceria com uma empresa multinacional que é referência no assunto, em termos de simplificação de cálculos tributários, de acordo com o produto e região", explica Della Volpe.

"Foi pensando em fortalecer a cadeia desde o processo fabril, passando pela distribuição, que somos nós, até a chegada do produto às revendas que a Rcell desenvolveu a plataforma. Queremos que o nosso cliente se sinta apoiado com iniciativas que facilitem o crescimento do seu negócio", conclui o diretor.

