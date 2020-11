RD projeta perspectiva excelente para recuperação do turismo em 2021

O fato é que o país tem a capacidade de satisfazer os gostos e preferências dos visitantes internacionais que vêm da Europa, América do Sul, Canadá e Estados Unidos, "que é claramente nosso principal mercado". Estas declarações foram feitas por Frank Rainieri, CEO do Grupo Punta Cana, e Alex Zozaya, presidente executivo do Apple Leisure Group, durante o FÓRUM ASONAHORES de Investimento Turístico "Projeção e expectativa do turismo dominicano para o ano de 2021" , moderado por Andrés Marranzini, na cerimônia de encerramento da FEIRA VIRTUAL ASONAHORES.

" H averá uma avalanche de viajantes que, na metade de 2021, virá ao país, porque as pessoas querem viajar e estão cansad a s de ficar confinadas. A R epública D ominicana se revela como um destino atrativo no C aribe, além de ser privilegiada, já que conta com parcerias público-privadas, garantindo assim uma das melhores estratégias da região para combater a COVID-19", disseram os dois empresários.

Ambos empresários elogiaram as medidas sanitárias adotadas pelas autoridades dominicanas, assegurando que o Presidente Luis Abinader e o Ministro do Turismo, David Collado, "iniciaram os esforços para ver qual era o melhor modelo de negócio a seguir diante da crise da COVID-19, antes de assumirem seus respectivos cargos; e cujas medidas foram as mais agressivas e positivas para reativar o setor da forma mais segura e rápida possível".

No entanto, Rainieri e Zozaya disseram que, embora vejam uma pronta recuperação do turismo, acreditam que "é urgente e fundamental" defender uma parceria com as companhias aéreas para aumentar o volume de viagens e reduzir os custos das passagens aéreas.

Para Rainieri, o país tem várias vantagens competitivas em comparação com outros destinos, pois conta com uma oferta adequada de quartos e uma ampla oferta de produtos agrícolas, satisfazendo assim as novas tendências de consumo que os turistas buscarão depois da pandemia.

Agradecimento

No final, Paola Rainieri agradeceu a todos os participantes da FEIRA VIRTUAL ASONAHORES, principalmente ao Ministro do Turismo, David Collado, que elogiou os esforços da entidade pela sinergia com o governo para a recuperação do setor.

Assessoria de imprensa:

Press Media Center

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328981/Andres_Marranzini_Grullon__Frank_Rainieri_y_Alex_Zozaya.jpg

FONTE ASONAHORES

SOURCE ASONAHORES