RDIF anuncia a entrega do primeiro lote da vacina Sputnik V à Venezuela para ensaios clínicos

MOSCOU, 3 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), o fundo de riqueza soberana da Rússia, anuncia a entrega do primeiro lote da vacina russa contra o coronavírus, Sputnik V, à República Bolivariana da Venezuela. A vacina Sputnik V é baseada em uma plataforma de vetores adenovirais humanos que é a única no mundo que tem segurança e eficácia comprovadas a longo prazo.

A vacinação de voluntários na Venezuela começará nos próximos dias como parte dos ensaios clínicos randomizados, em duplo-cego e controlados por placebo, da vacina Sputnik V. A Venezuela se tornou o primeiro país da América Latina a iniciar os ensaios clínicos da vacina Sputnik V após seu registro na Rússia [2.000 pessoas participaram dos ensaios].

Em 11 de agosto, a vacina Sputnik V desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya foi registrada pelo Ministério da Saúde da Rússia e se tornou a primeira vacina registrada no mundo contra COVID-19 com base em uma plataforma de vetores adenovirais humanos. Informações detalhadas sobre a vacina Sputnik V, a plataforma tecnológica de vetores adenovirais humanos e outros detalhes estão disponíveis em sputnikvaccine.com

Em 4 de setembro, uma das principais revistas médicas do mundo, The Lancet, publicou um artigo científico com os resultados das fases 1-2 dos ensaios clínicos da vacina, que demonstrou a ausência de eventos adversos sérios e a formação de uma resposta imunológica estável em 100% dos participantes do estudo. Atualmente, o estudo pós-registro da vacina Sputnik V continua com a participação de 40 mil voluntários. Mais de 60.000 voluntários se inscreveram para participar de testes pós-registro. Os primeiros resultados do estudo de pós-comercialização devem ser publicados em outubro-novembro de 2020.

A RDIF recebeu pedidos de mais de 1,2 bilhão de doses da vacina Sputnik V para 2020-2021. Mais de 50 países no Oriente Médio, Ásia, América Latina, Europa e CIS solicitaram a vacina Sputnik V. RDIF já anunciou acordos de fornecimento com México por 32 milhões de doses; com o Brasil por até 50 milhões de doses; Índia - 100 milhões de doses; Uzbequistão - para até 35 milhões de doses; e Nepal - 25 milhões de doses.

Kirill Dmitriev, diretor executivo do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), declarou:

"A Venezuela é o primeiro país da América Latina a participar de ensaios clínicos da vacina Sputnik V. Os ensaios já estão em andamento na Bielo-Rússia, com mais deles planejados em vários outros países, incluindo Brasil, Índia e Emirados Árabes Unidos. Enquanto outros produtores de vacinas usam tecnologias novas e menos estudadas, a saber, adenovírus de macaco e mRNA, e enfrentam obstáculos em seus ensaios clínicos, o Sputnik V mostra confiança e demanda crescentes em muitas regiões, incluindo a América Latina. A vacina vai ajudar o povo da Venezuela na luta contra o coronavírus e estamos prontos para apoiar outros sócios da região ".

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) é o fundo soberano da Rússia estabelecido em 2011 para co-investir, principalmente na Rússia, ao lado de investidores financeiros e estratégicos internacionais de renome. O RDIF atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. A empresa de gestão da RDIF está sediada em Moscou. Atualmente, o RDIF tem experiência na implementação conjunta bem-sucedida de mais de 80 projetos com sócios estrangeiros, totalizando mais de RUB 1,9tn e cobrindo 95% das regiões da Federação Russa. As empresas do portfólio RDIF empregam mais de 800.000 pessoas e geram receitas que equivalem a mais de 6% do PIB da Rússia. A RDIF estabeleceu acordos de parceria estratégica com co-investidores internacionais líderes de mais de 18 países que totalizam mais de US $ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas em www.rdif.ru

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1140939/Russian_Direct_Investment_Fund_Logo.jpg

FONTE Russian Direct Investment Fund

SOURCE Russian Direct Investment Fund