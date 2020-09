RDIF e o estado de Bahia do Brasil acordaram fornecimento de até 50 milhões de doses da vacina "Sputnik V" para o Brasil

MOSCOU, 11 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, fundo intdependente da Federação Russa ) e a Secretária da Saude do estado de Bahia do Brasil assinaram um acordo de colaboração para fornecimento ao Brasil de até 50 milhões de doses da vacina russa "Sputnik V", a primeira vacina contra o coronavírus registrada do mundo. O início do fornecimento da vacina ao Brasil espera-se em novembro de 2020 caso se for obtida aprovação por parte dos órgãos reguladores estatais do Brasil que vão ter em consideração os resultados dos ensaios pós-registro da vacina. O acordo também permitirá realizar no futuro os fornecimentos da vacina para o Brasil inteiro.

O acordo assinala que muitos países assumem a importância da presença no portfólio de vacinas contra o coronavírus de um medicamento com base dos vetores adenovirais humanos – plataforma de vacinas detalhadamente estudada cuja segurança for comprovada ao longo das décadas de pesquisas incluindo 75 publicações nas revistas internacionais cinetíficas e mais de 250 ensaios clínicos.

No dia 9 de setembro a RDIF e a empresa farmacéutica Landsteiner Scientific declararam o acordo de fornecimento ao México de 32 milhões de doses da vacina russa "Sputnik V (25% da população do México). O início de fornecimento da vacina ao México espera-se em novembro de 2020 caso se for obtida aprovação por parte dos órgãos reguladores estatais mexicanos.

No dia 11 de agosto a vacina "Sputnik V" produzida pelo Centro de Investigação de Microbiologia e Epidemiologia de N.F. Gamaleia obteve o Certidão de Registro do Ministério da Saude da Rússia virando a primeira vacina contra o coronavírus registgrada no mundo. A informação detalhada sobre a vacina "Sputnik V", plataforma tecnológica de vetores adenovirais humanos, usada durante o desenvolvimento da vacina e outros pormenores estão disponíveis no web-site: sputnikvaccine.com.

No dia 4 de setembro numa das revistas principais médicas do mundo TheLancet foi publicado um artigo científico com os resultados da I e II fases dos ensaios clínicos da vacina "Sputnik V", que demonstraram a ausência de fenômenos indesejáveis e formação de uma resposta imune estável em 100% dos participantes dos ensaios. Neste momento continuam-se ensaios pós-registro da vacina "Sputnik V" com participação de 40 mil voluntários, os primeiros resultados dos quais segundo as espectativas serão publicados em outubro-novembro de 2020.

Kirill Dmitriev, diretor geral do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), declarou:

"Rússia é líder no desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus e usa as tecnologias seguras e testadas pelo tempo. A vacina "Sputnik-V" é baseada numa plataforma provada dos vetores adenovirais humanos enquanto outras vacinas contra o coronavírus usam plataformas novas tais como vetores adenovirais de macaco ou mRNA. Os últimos eventos na indústria farmacéutica universal ligados à interrupção dos ensaios da vacina experimental contra o coronavírus demonstram a importância de uma abordagem diversificada ao fornecimento das vacinas. Os acordos assinados internacionais de fornecimento da vacina "Sputnik V" mostram que muitos países reconhecem a necessidade inegável da presença no portfolio das vacinas fornecidas de medicamentos baseados no vetor adenoviral humano – plataforma que provou sua segurança e eficiência ao longo de várias décadas. Durante os ensaios clínicos da vacina russa não foram verificados fenômenos indesejáveis sérios e além disso em 100% dos participantes dos ensaios clínicos a vacina "Sputnik V" formou uma resposta imune humoral e celular estável. Ao mesmo tempo as vacinas baseadas nas plataformas novas aínda não provaram a sua segurança e não possuem dados de carcinogenicidade e impacto a fertilidade. Estamos felizes de fazer uma contribuição tão importante à luta contra a pandemia oferecendo aos nossos parceiros no Brasil uma vacina segura e eficiente "Sputnik V".

Aleksandr Rumyantsev - presidente do Centro Nacional Médico de Investigação de Hematologia Infantil, Cancerologia e Imunologia de Dmitriy Rogachev - acádemico da Academia de Ciências Russa, Doutor de ciências médicas, professor, declarou:

"A vacina russa destaca-se de uma série das tecnologias inovadoras estrangeiras pela plataforma de adenovírus humano testada pelo tempo e que comprovou a sua eficiência, esta plataforma tem uma história de décadas de pesquisa e de aplicação. E este é o ponto chave quando enfrentamos um problema de escolha. Ou umm portador que tem sido usado com éxito durante muito tempo e provou a sua efetividade. Ou uma tecnologia nova (por exemplo a do adenovírus de macaco) que exige estudos profundos das pessoas vacinadas e a verificação posterior pelo tempo."

Fábio Vilas-Boas, Ministro da Saude do estado de Baia diz:

"O acordo assinado com o Fundo Independente da Federação Russa é altamente avaliado pelo governo do estado da Bahia, Brasil, que acha que o mesmo vai garantir ao povo brasileiro o acesso à vacina "Sputnik V" logo que obtivermos aprovação por parte dos órgãos reguladores nacionais. A vacina foi criada com base de adenovírus humano que é uma das mais seguras plataformas do mundo. Acreditamos que a terceira fase dos ensaios clínicos que está em andamento comprove os dados obtidos durante a 1ª e a 2ª fases.

Antes o Diretor geral da RDIF Kirill Dmitriev publicou um artigo sobre as vantagens da plataforma de vetores adenovirais humanos em comparação com as outras tecnologias. O artigo pode ser acessado pelo endereço:

