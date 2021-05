RDIF e UNICEF acordam fornecimento da vacina "Sputnik V"

MOSCOU, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF, o fundo de riqueza soberana da Federação Russa) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) anunciam a assinatura de um acordo para fornecer 220 milhões de doses da "Sputnik V", uma vacina de dois componentes contra o coronavírus, para vacinar 110 milhões de pessoas.

O acordo da vacina "Sputnik V" com a UNICEF irá expandir o acesso e atender à demanda por vacinas em todo o mundo. Os envios para a UNICEF se tornarão possíveis depois que a vacina for adicionada à lista de produtos da Lista de Uso de Emergência da OMS (EUL). O RDIF anunciou seu pedido de registro e pré-qualificação da "Sputnik V" à OMS em outubro de 2020. Uma decisão da OMS é esperada em um futuro próximo.

O RDIF também manterá negociações com a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI) para discutir a possibilidade de incluir a "Sputnik V" no portfólio COVAX de vacinas contra o coronavírus. O mecanismo COVAX (liderado pela GAVI, a Coalizão para Inovação de Preparação para Epidemias (CEPI) e a OMS), juntamente com a UNICEF, visa combater a fase aguda da pandemia até o final de 2021, fornecendo acesso rápido e igual a vacinas seguras e eficazes para todos países e territórios, independentemente do nível de renda. Isso garantirá a proteção dos assistentes de saúde e sociais, bem como de outros grupos de alto risco.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), afirmou:

"O RDIF tem o prazer de apoiar os esforços internacionais da UNICEF e parceiros para garantir o acesso igualitário e amplo às vacinas contra o coronavírus para todos os países. A vacinação é uma ferramenta fundamental para acabar com a pandemia, proteger a saúde humana, reconstruir economias e voltar ao normal. A "Sputnik V" já está em uso em mais de 40 países e o número está crescendo à medida que continuamos a entregar aos nossos parceiros todos os dias. O RDIF espera a conclusão bem-sucedida do processo de pré-qualificação da vacina e a aprovação da OMS, o que permitirá ao UNICEF iniciar os partos e contribuir para salvar milhões de vidas ".

A vacina "Sputnik V" tem vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise de dados de incidência de coronavírus entre russos vacinados com os dois componentes da droga no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina "Sputnik V" é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos que causam o resfriado comum e aos quais a humanidade foi exposta por milênios.

A vacina "Sputnik V" usa dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação, o que cria uma imunidade mais forte em comparação com vacinas que usam o mesmo mecanismo de aplicação para ambas as injeções.

A segurança, eficácia e ausência de efeitos adversos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

A "Sputnik V" não causa alergias graves.

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

FONTE Russian Direct Investment Fund (RDIF)

SOURCE Russian Direct Investment Fund (RDIF)