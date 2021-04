RDIF et Minapharm s'engagent à produire plus de 40 millions de doses du vaccin Sputnik V en Égypte

RDIF et Minapharm fourniront, dans un premier temps, plus de 40 millions de doses par an. La production aura lieu dans l'usine de biotechnologie de Minapharm au Caire pour une distribution mondiale.

La filiale allemande de Minapharm, ProBioGen AG, entend entreprendre des efforts d'optimisation des processus afin d'augmenter encore l'échelle de production, en tirant parti de son expertise dans la technologie des vecteurs viraux et le développement de processus de fabrication pour les vaccins et la thérapie génique.

À ce jour, Sputnik V a été enregistré dans 61 pays du monde entier, couvrant une population totale de plus de trois milliards de personnes. Le vaccin Sputnik V a démontré une efficacité de 97,6 %, d'après l'analyse des données sur le taux d'infection par le coronavirus chez les personnes vaccinées en Russie avec les deux composants du vaccin.

Kirill Dmitriev, PDG du Fonds russe d'investissement direct, a commenté l'événement :

« L'accord avec Minapharm marque notre premier partenariat dans la région MENA pour produire Sputnik V. RDIF coopère avec les principaux producteurs pharmaceutiques au niveau mondial, car Sputnik V est enregistré dans 61 pays. Le vaccin russe est très efficace et jouit de la confiance des autorités de réglementation du monde entier. Il contribution grandement à la lutte contre le coronavirus. »

Wafik Bardissi, PhD, président et directeur général de Minapharm, a ajouté :

« Cet accord est une expansion naturelle du leadership régional de Minapharm dans le domaine des biotechnologies, capitalisant sur la vaste expérience internationale en ingénierie cellulaire et en technologie des vecteurs adénoviraux de sa filiale allemande à part entière, ProBioGen AG. Nous sommes heureux de nous joindre à RDIF dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19. »

Spoutnik V présente un certain nombre d'avantages essentiels :

· L'efficacité de Sputnik V est de 97,6 % d'après l'analyse des données sur le taux d'infection par le coronavirus chez les personnes en Russie vaccinées avec les deux composants de Sputnik V entre le 5 décembre 2020 et le 31 mars 2021.

· Le vaccin Sputnik V est basé sur une plateforme éprouvée et bien étudiée de vecteurs adénoviraux humains, qui sont à l'origine du rhume et existent depuis des milliers d'années.

· Sputnik V utilise deux vecteurs différents pour les deux injections d'un cycle de vaccination, ce qui confère une immunité de plus longue durée que les vaccins utilisant le même mécanisme d'administration pour les deux injections.

· L'innocuité, l'efficacité et l'absence d'effets négatifs à long terme des vaccins adénoviraux ont été prouvées par plus de 250 études cliniques depuis plus d'une vingtaine d'années.

· Il n'y a pas d'allergies fortes causées par Sputnik V.

· La température de stockage de Sputnik V comprise entre +2 et +8 C signifie qu'il peut être conservé dans un réfrigérateur classique sans qu'il soit nécessaire d'investir dans une infrastructure de chaîne du froid supplémentaire.

· Le prix de Sputnik V est inférieur à $10 dollars par dose, ce qui le rend abordable dans le monde entier.

Russian Direct Investment Fund (RDIF) est le fonds souverain russe créé en 2011 pour réaliser des co-investissements en actions, principalement en Russie, aux côtés d'investisseurs financiers et stratégiques internationaux réputés. RDIF joue le rôle de catalyseur pour les investissements directs dans l'économie russe. La société de gestion de RDIF se situe à Moscou. Actuellement, RDIF a l'expérience de la mise en œuvre conjointe couronnée de succès dans plus de 80 projets avec des partenaires étrangers, totalisant plus de 1,9 milliard de roubles et couvrant 95% des régions de la Fédération russe. Les entreprises du portefeuille de RDIF emploient plus de 800 000 personnes et génèrent des revenus qui représentent plus de 6 % du PIB de la Russie. RDIF a conclu des partenariats stratégiques avec d'importants co-investisseurs internationaux issus de plus de 18 pays différents, pour un total de plus de $40 milliards de dollars. De plus amples informations sont disponibles sur le site rdif.ru .

Minapharm Pharmaceuticals est une grande société pharmaceutique en Égypte et au Moyen-Orient et la première société biopharmaceutique d'Afrique. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie cellulaire et des bioprocédés. Basée au Caire, Minapharm commercialise plus de 100 produits qui sauvent ou améliorent la vie, allant des petites molécules aux protéines complexes issues du génie génétique, avec un impressionnant pipeline en immunothérapie. La filiale berlinoise de Minapharm, ProBioGen AG, est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de renommée mondiale, un spécialiste de l'ingénierie des lignées cellulaires et un fournisseur de technologies excusives de protéines et de vecteurs viraux pour les grands laboratoires pharmaceutiques et le secteur mondial de la biotechnologie. Minapharm a mis en place un modèle commercial intégré, ce qui en fait à ce jour la seule société biopharmaceutique de la région à commercialiser des gènes. Minapharm dispose d'un effectif de plus de 1400 personnes et est cotée à la bourse du Caire et d'Alexandrie (symbole : MIPH). Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.minapharm.com .

