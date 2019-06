RDIF, Nornikel, ROSATOM e DP World explorarão o desenvolvimento conjunto da Passagem Nordeste (NSR)

ST. PETERSBURG, Rússia, 7 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Russian Direct Investment Fund, um fundo de investimentos da Federação Russa, conjuntamente com investidores estrangeiros em ativos russos; a ROSATOM, a operadora de infraestrutura da NSR; a Norilsk Nickel, líder global na produção de paládio e de níquel de alta qualidade e a DP World, uma das maiores operadoras portuárias e de logística global concordaram com a implementação em conjunto de um projeto para o desenvolvimento integrado da Passagem Nordeste (NSR na sigla em inglês). O acordo de intenção quadrilateral foi assinado no dia 6 de junho de 2019 durante o Fórum Econômico Internacional de St. Petersburg.

O acordo define uma parte do trabalho abrangente que estudará as opções comerciais mais efetivas para o uso da Passagem Nordeste ou rota marítima do Norte. As partes pretendem criar uma parceria estratégica na forma de uma joint venture para o desenvolvimento do tráfego de carga através da NSR. O objetivo principal do projeto é o aumento do tráfego de cargas através da NSR e da zona ártica da Federação Russa.

O documento foi assinado por Dmitriyev Kirill Alexandrovich, diretor-geral da RDPI Management Company; Vladimir Potanin, presidente da Norilsk Nickel; Alexey Likhachev, diretor-geral da Rosatom e Sua Excelência Sultão Ahmed Bin Sulayem, presidente e CEO da DP World (DPW).

Na primeira fase, as partes constantes do acordo precisarão desenvolver uma estratégia visando aumentar a eficiência do uso da NSR e determinar maneiras de desenvolver o tráfego de passagem. O foco será o transporte linear de contêineres e outras cargas a granel ao longo da Passagem Nordeste. Será necessário determinar a quantidade do financiamento para o projeto e a construção de uma frota à prova de gelo e quebra-gelos adicionais, assim como a infraestrutura portuária. Uma área de trabalho independente e importante a ser considerada: garantir a segurança industrial e a proteção ambiental na implementação do transporte ao longo da NSR.

Os parceiros do projeto consistem de especialistas reconhecidos internacionalmente em sua área de competência. O Russian Direct Investment Fund apresenta várias oportunidades significativas para a captação de capital estrangeiro para os maiores projetos de investimentos na Federação Russa. A ROSATOM é a operadora de infraestrutura autorizada da Passagem Nordeste e a proprietária da única frota de quebra-gelos nuclear do mundo. A "Norilsk Nickel," cujas instalações de produção estão localizadas no extremo norte, possui muitos anos de experiência e conhecimentos no campo de logística no tráfego pela NSR. A empresa fornece transporte de carga para suas próprias necessidades, além de ser uma participante chave na "entrega nordeste" realizada na região ártica do país. A DP World é uma das maiores e mais reconhecidas operadoras portuárias do mundo, e líder em soluções digitais da cadeia de suprimentos globais especializada em logística de fretes, serviços de terminal e de cargas.

Sua Excelência Sultão Ahmed bin Sulayem disse: "A DP World está unicamente posicionada para ajudar a impulsionar o desenvolvimento da NSR. Estamos entusiasmados com as possibilidades e benefícios que serão trazidos não apenas para a economia russa, mas também para os clientes na Ásia e na Europa. Nossa especialização no desenvolvimento de novos portos, infraestrutura e soluções inovadoras para a cadeia de suprimentos é um fator chave para nosso sucesso nas últimas décadas. A NSR tem um potencial enorme e esperamos obter ainda mais sucesso com nossos parceiros".

As partes concordaram em estabelecer um grupo de trabalho conjunto para conduzir análises e preparar um estudo de viabilidade para o projeto dentro de seis meses. Com base na conclusão desse trabalho, será tomada uma decisão para a próxima fase visando o desenvolvimento adicional do projeto.

"A Norilsk Nickel é uma das pioneiras no desenvolvimento do Ártico, uma empresa com experiência única em operar na Passagem Nordeste. Nós compartilharemos a evolução adicional dessa rota inigualável", disse Vladimir Potanin.

