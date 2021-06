RDIF preside reunião do Conselho Internacional de Especialistas com a participação do presidente russo Vladimir Putin durante o SPIEF 2021

SÃO PETERSBURGO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF, o fundo de riqueza soberana da Federação Russa) realizou uma reunião tradicional do Conselho Internacional de Especialistas (MEC) com a participação do presidente russo, Vladimir Putin, e representantes da comunidade de investimentos durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF).

Mais de 30 investidores de 17 países, administradores de recursos da ordem de mais de 15 trilhões de dólares, participaram da reunião do Conselho. Os participantes da reunião discutiram questões atuais de parceria internacional para a implementação de um avanço de investimento na economia russa e a implementação de projetos de alta tecnologia em setores prioritários (saúde, infraestrutura, produção industrial, etc.). A pandemia do coronavírus, um tema-chave na agenda global, também foi o foco do encontro.

Um evento marcante durante o encontro foi o início da produção industrial da primeira vacina registrada no mundo contra o coronavírus "Sputnik V" em empresas da Argentina e da Sérvia. O lançamento da produção ocorreu em formato de videoconferência com a participação do presidente russo Vladimir Putin, além do presidente argentino Alberto Fernandez e do presidente sérvio Aleksandar Vucic. A vacina será produzida para atender às necessidades domésticas da Argentina e da Sérvia e para exportação no futuro.

O RDIF estabeleceu uma ampla rede de parcerias internacionais para a produção da vacina Sputnik V. Pela primeira vez, a reunião do MEC contou com a presença de representantes de 25 empresas farmacêuticas de 14 países nos quais a "Sputnik V" já está sendo produzida ou em fase de implantação:

Hetero, Virchow Group, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Gland Pharma, Wockhardt (Índia);

Hualan Biological Bacterin, TopRidge Pharma, GeneSail Biotech, Shenzhen Yuanxing Gene-Tech ( China );

); GL Rapha, ISU ABXIS (Coreia do Sul);

Laboratorios Richmond ( Argentina );

); União Química (Brasil);

Birmex (México);

R-Pharm Germany Gmbh (Alemanha);

ADIENNE Pharma & Biotech, Avara Liscate Pharmaceutical Services S.P.A. (Itália);

Torlak Institute (Sérvia);

Arabio (Arábia Saudita);

Cinnagen Ilaç (Turquia);

Cinnagen Group, Actoverco (Irã);

Belmedpreparaty ( Belarus ).

). Complexo Farmacêutico de Karaganda (Cazaquistão);

A vacina russa já foi registrada pelos reguladores de 66 países, cuja população total ultrapassa 3,2 bilhões de pessoas. A "Sputnik V" foi aprovada para uso por países em praticamente todas as regiões do mundo, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, África e Ásia. Os acordos do Fundo e parceiros vão garantir a produção total de doses da "Sputnik V" suficientes para vacinar mais de 800 milhões de pessoas por ano.

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

