RDX WORKS participe au CES 2022 pour annoncer la révolution des marchés financiers mondiaux.

RADIX construit un réseau décentralisé qui propose des solutions aux problèmes auxquels tous les autres projets de finance décentralisée sont actuellement confrontés, dans le but d'accélérer la croissance de l'industrie de la finance décentralisée, qui représente 140 milliards de dollars, tout en réalisant sa vision de révolutionner le système financier mondial, qui représente 360 000 milliards de dollars.

L'une des principales innovations que RDX WORKS met en place est son langage de programmation révolutionnaire SCRYPTO, spécialement conçu pour le développement d'applications de finance décentralisée. SCRYPTO présente de nombreux avantages uniques pour le secteur en pleine croissance des développeurs de la DeFi, notamment le fait d'être le premier langage de programmation intelligent axé sur les actifs, ainsi que d'autres fonctionnalités intuitives qui permettront de réduire au minimum le nombre de piratages et d'exploits qui affectent actuellement la DeFi et qui ont déjà fait perdre plus d'un milliard de dollars aux utilisateurs.

Au CES de Las Vegas, les développeurs, les investisseurs et les représentants des médias ont pu apprendre les dernières informations sur la technologie révolutionnaire de DeFi proposée par RADIX.

Le réseau RADIX connaît une croissance rapide. Pour en savoir plus, consultez le site www.radixdlt.com .

[FINS]

Web/Social

https://radixdlt.com

https://twitter.com/radixdlt

À propos de RDX WORKS

Radix (www.radixdlt.com) est le premier protocole de couche 1 spécifiquement conçu pour la finance décentralisée (DeFi). Radix est le seul réseau décentralisé où les développeurs pourront travailler rapidement sans la menace constante d'exploits et de piratages, où chaque amélioration sera récompensée, et où l'échelle ne constituera jamais un goulot d'étranglement.

À propos d'Alexandria

Alexandria sera la prochaine version du réseau RADIX. Elle permettra aux développeurs d'expérimenter la création, la compilation et l'interaction avec les plans et les composants basés sur SCRYPTO dans un environnement de simulation fonctionnant sur leur machine locale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723018/RDXworks_image.jpg

SOURCE RDX WORKS