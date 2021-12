Reacción de los clientes si las empresas no toman medidas contra el cambio climático

La voluntad y el deseo de adoptar activamente estilos de vida más sostenibles se ha trasladado a la corriente principal, ya que el 87% de los encuestados afirma querer hacer más para combatir el cambio climático. De hecho, el cambio climático es la preocupación más identificada por los consumidores, por delante de la pandemia de COVID-19 (85%), la salud de sus amigos y familiares (79%) o el coste de la vida (76%)**.

Con el cambio climático a la cabeza de sus preocupaciones, casi la mitad (45%) de las personas dicen que considerarían marcas, empresas o servicios alternativos más ecológicos o respetuosos con el medio ambiente que sus opciones actuales. Además, el 30% de los encuestados afirma estar dispuesto a pagar más por las marcas que ofrecen esas alternativas más ecológicas.

Sin embargo, muchos consumidores no saben por dónde empezar y se sienten abrumados por las opciones y la información contradictoria: el 84% dijo que es difícil saber si las marcas y las empresas son realmente buenos ciudadanos verdes. Para ayudar a resolver este posible dilema de desinformación, el 42% de las personas piensa ahora que las empresas deberían proporcionar información clara y comparable sobre la huella de sus productos y su publicidad para hacerlos más ecológicos.

Peter Huijboom, consejero delegado de Medios y Clientes Globales de dentsu international, comentó: "Las acciones de los clientes y los posibles boicots que hemos descubierto en nuestro estudio se deben directamente a la percepción que tiene el consumidor de una empresa y su comportamiento, y no necesariamente es la realidad. Sabemos que muchas organizaciones ya están tomando medidas positivas contra el cambio climático. Como expertos en marketing, es nuestra responsabilidad orientar a las empresas y ayudar a educar e informar a sus clientes para que piensen, sientan y actúen de forma diferente.

Como tal, la industria del marketing y la publicidad también tiene un papel fundamental que desempeñar y debemos trabajar en colaboración para hacerlo con autenticidad; caminando en la forma de transmitir estos mensajes a través de medios de comunicación sostenibles".

Hasta la fecha, la difusión y el consumo de publicidad en los medios de comunicación aún no se han asociado plenamente a las emisiones de carbono en la opinión pública:

Sólo una de cada siete (15%) personas piensa que navegar por Internet contribuye negativamente al cambio climático.

Mientras que sólo el 17% considera que ver la televisión contribuye a las emisiones de carbono, el 14% dice lo mismo de los juegos y el 11% de la música en streaming.

Uno de cada siete (14%) de los que consideran que la entrega y el consumo de publicidad tienen un impacto medioambiental negativo, afirman haber tomado ya medidas con respecto a cómo se relacionan con esas marcas. Más de tres cuartas partes (77%) de las personas de todo el mundo afirman que, en un plazo de cinco años, solo quieren gastar dinero con marcas que practiquen una publicidad ecológica y sostenible.

De hecho, los consumidores sitúan a los gobiernos (51%), a las empresas/marcas (43%) y a la industria publicitaria (41%) por delante de ellos mismos (36%) en cuanto a quiénes deberían ser los más responsables de descarbonizar la forma en que experimentan la publicidad. Sin embargo, esto no puede lograrse de forma aislada, todos tienen un papel que desempeñar.

El estudio sugiere que a los gobiernos, las empresas y los profesionales del marketing se les está acabando el tiempo para replantear la conversación en torno a este tema, ya que son los consumidores más jóvenes y una división generacional los que impulsan este cambio de percepción: el 45% de los boomers cree que el consumo de anuncios es negativo para el medio ambiente, frente al 71% de la generación Z y el 73% de los millennials. Esta concienciación y preocupación de los más jóvenes en torno a los problemas medioambientales más amplios, junto con la creciente atención pública sobre el cambio climático a través de eventos globales como la conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP26), sugieren que la concienciación probablemente aumentará, y rápidamente.

John Cosley, Director Sénior de marca, Microsoft Advertising, añadió: "Como especialistas en marketing, hemos visto cómo los valores pueden crear valor comercial, pero con esta investigación queríamos demostrar de forma más cuantitativa por qué es importante. Esta investigación conjunta nos ayuda a comprender e informar a las empresas de todo el mundo sobre la concienciación y las actitudes en torno al carbono en la cadena de suministro de los medios de comunicación y su correspondiente efecto sobre el planeta, los comportamientos de los clientes y la intención de compra. Con el rápido cambio de actitudes y el aumento de la presión para ayudar a combatir la emergencia climática, cada comercializador tiene la oportunidad de ayudar a permitir un cambio en toda la industria al ritmo que sea".

El sector internacional de la publicidad y los medios de comunicación ya está avanzando en la descarbonización de los medios tradicionales y sigue explorando cómo acelerar esta reducción en la forma en que se producen, almacenan, transmiten y consumen los medios digitales. Por ejemplo, el giro del gasto digital hacia proveedores con bajas o nulas emisiones de carbono y la reducción del trayecto desde el centro de datos hasta la audiencia, la creación de carteles OOH con papel reciclado, el uso de pintura "comedora de carbono" para los murales o la incorporación de elementos de gasto de búsqueda en plataformas que ofrecen compensación de carbono.

Sin embargo, la clave para garantizar un progreso significativo es reunir a todo el ecosistema de los medios de comunicación para garantizar una medición y un informe precisos y transparentes del impacto real del carbono de los contenidos de los medios de comunicación a lo largo del ciclo de vida de una campaña. De este modo, las empresas pueden elegir claramente una opción positiva en materia de carbono para la publicidad en los medios de comunicación dentro de su cadena de suministro.

The Rise of Sustainable Media es un estudio global sobre las actitudes y comportamientos de los consumidores relacionados con el consumo y la publicidad sostenibles, y sobre cómo esto podría redefinir la estrategia empresarial para el crecimiento de las empresas. Para obtener más información y ver los resultados y análisis adicionales del estudio, descargue una copia gratuita del informe en: sustainablemedia.dentsu.com

