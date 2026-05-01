Reach présente une gamme complète de produits pensés pour l'évolution intelligente des véhicules à l'occasion du salon Auto China 2026

PÉKIN, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Auto China 2026, Reach a présenté officiellement son portefeuille de produits complet conçu pour accélérer l'évolution intelligente des véhicules pilotés par l'IA. Des dirigeants et des experts du secteur, ainsi que des cadres et des représentants de Honda, Toyota, FAW, Geely, GAC, Dongfeng Voyah, FAW Jiefang, BMW, Volkswagen CARIAD, Chery, Nissan, Mazda, Hitachi Astemo, Bosch, UAES, ZTE Microelectronics et d'autres équipementiers mondiaux et partenaires du secteur, se sont rendus sur le stand pour discuter en profondeur de l'avenir de la mobilité alimentée par l'IA et de l'évolution des véhicules intelligents.

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Lors du salon, Reach a montré que les véhicules dotés d'IA passent de la « réponse aux commandes » à la « compréhension des intentions et au service proactif des utilisateurs ». L'interaction homme-véhicule évolue, passant de fonctions intelligentes isolées à des expériences intelligentes intégrées, créant ainsi une nouvelle vision de la mobilité future.

Le portefeuille complet de Reach, couvrant cinq domaines clés, soutient cette transformation : fondation neuronale pour les véhicules IA, cognition émotionnelle, cerveau de conduite intelligent, cerveau informatique véhicule-cloud et cœur énergétique.

NeuSAR OS, la base numérique des véhicules IA, est au cœur de ce projet. Soutenu par plus de 10 millions de déploiements en production, il fournit un support sécurisé, fiable et évolutif pour les applications d'IA, permettant une gestion unifiée des fonctionnalités à l'échelle du véhicule, des ressources inter-domaines et des agents IA, tout en améliorant l'efficacité du développement de 30 à 50 %.

Cloud OS présente une architecture informatique collaborative véhicule-cloud qui permet une programmation flexible entre les petits modèles embarqués et les grands modèles basés sur le cloud, réduisant ainsi la dépendance au matériel et optimisant les coûts informatiques.

En ce qui concerne la conduite intelligente, la solution d'IA complète de Reach et l'architecture de cinquième génération NeuAUTO favorisent une production de masse plus rapide pour les véhicules particuliers et commerciaux grâce à une architecture logicielle unifiée et à des modèles d'IA de bout en bout.

Le système d'alimentation pour véhicules électriques de Reach AI, basé sur l'analyse de données, permet une gestion proactive de l'état de la batterie et une optimisation de la consommation d'énergie. Elle a également introduit des systèmes de test automatisés pilotés par l'IA afin d'améliorer l'efficacité et la couverture des tests.

Reach a également lancé sa solution AI Agent à l'échelle du cycle de vie, développée à partir d'une plateforme de données de domaine complet et des systèmes intelligents pour la planification, l'après-vente et les opérations. Elle prend en charge la planification des produits, la prévision des prix, la surveillance de la sécurité et les opérations auprès des clients tout au long du cycle de vie du véhicule.

À mesure que les véhicules IA évoluent vers l'intelligence du système complet, le renforcement des capacités au niveau du système et la collaboration de l'écosystème deviennent la clé de la compétitivité. Reach collabore avec des équipementiers mondiaux, des fournisseurs de niveau 1 et des partenaires spécialisés dans les semi-conducteurs afin d'accélérer le déploiement industriel à grande échelle.

Dans une perspective d'avenir, Reach continue de faire progresser son portefeuille complet en renforçant l'innovation et en approfondissant la collaboration avec les écosystèmes, afin de permettre aux véhicules de devenir de véritables agents intelligents et d'offrir des expériences de mobilité plus intelligentes, plus sûres et plus fiables dans le monde entier.

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