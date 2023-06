ReadyWise bringt Vorratsbehälter mit 80 Portionen gefriergetrocknetem Fleisch & Reis in Europa auf den Markt

Seien Sie für Notfälle gewappnet und blühen Sie mit der täglichen Aufnahme von Eiweißpulver auf.

LONDON, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ReadyWise, ein führender Anbieter von Notfallnahrung- und Outdoor-Nahrungslösungen, freut sich, die Markteinführung seines neuen Produkts in Europa bekannt zu geben: 80 Portionen gefriergetrocknetem Fleisch & Reis, die bis zu 7 Jahre haltbar sind, in einem Vorratsbehälter.

ReadyWise Launches 80-Serving Freeze-Dried Meat & Rice Bucket in Europe. Fuel Your Emergencies and Thrive Every Day with Protein Power!

Der Vorratsbehälter mit 80 Portionen gefriergetrocknetem Fleisch und Reis wurde als vielseitige Ergänzung eines jeden Lebensmittelvorrats entwickelt und ist ein Muss für Einzelpersonen und Familien, die sich auf den Ernstfall vorbereiten wollen. Egal ob Überschwemmung, Stromausfall oder andere Notfälle oder ob Sie einfach auf der Suche nach einer einfachen Mahlzeit für Abenteuer im Freien oder zu Hause sind - es ist immer eine kluge Entscheidung, vorbereitet zu sein.

Eiweiß ist in der Tat entscheidend, nicht nur in Notfällen, sondern auch in unserem Alltag. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens. Das Hinzufügen von Eiweiß unterstützt die Muskelerhaltung und -reparatur sowie die Immunfunktion, stellt eine Energiequelle und Nährstoffaufnahme dar. Diese hochwertigen Mahlzeiten sind in wenigen Minuten mit Wasser zubereitet, so dass Sie auch in schwierigen Situationen eine sättigende und nahrhafte Mahlzeit zu sich nehmen können.

Der,,80 Serving Freeze-Dried Meat & Rice Bucket" wird in stapelbaren Vorratsbehältern geliefert, wodurch Lagerung und Transport problemlos sind. Die Behälter verfügen über einen einfachen ,,Grab-N-Go"-Griff, der mühelose Mobilität ermöglicht.

Der 80 Portionen Fleisch- und Reisvorratsbehälter enthält:

2 x gebratenes Hühnchenfleisch (insgesamt 32 Portionen)

1 x Gewürzmischung für gebratenes Hühnchenfleisch

2 x gebratenes Rindfleisch (28 Portionen insgesamt)

1 x Gewürzmischung für gebratenes Rindfleisch

4 x Reis (20 Portionen insgesamt)

Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist auch in Notfällen unerlässlich, um Ihren Nährstoffbedarf zu decken. Die Bevorzugung von eiweißreichen Lebensmitteln kann Ihre allgemeine Gesundheit und Ihre Widerstandsfähigkeit nicht nur in Notfällen, sondern auch im täglichen Leben verbessern. Mit der Einführung des ,,80 Serving Freeze-Dried Meat & Rice Bucket" wird Einzelpersonen und Familien gewährleistet, dass sie auch in schwierigen Zeiten über eine zuverlässige Nahrungsquelle verfügen.

Weitere Informationen über ReadyWise und dessen Produkte in Europa finden Sie auf: https://readywise.co.uk; https://readywise.co.uk/de; https://readywise.co.uk/fr.

Informationen zu ReadyWise: ReadyWise mit Hauptsitz in Salt Lake City, UT und dem Vereinigten Königreich, ist führend im Bereich der Notnahrung und Camping-Mahlzeiten. ReadyWise hilft seinen Kunden bei der Zubereitung von gefriergetrockneten Nahrungsmitteln und Trockennahrungsprodukten, die bis zu 25 Jahre haltbar sind. Um mehr über ReadyWise-Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.readywise.co.uk.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2093222/ReadyWise_Meat_Rice_Bucket.jpg

SOURCE ReadyWise UK