REAL LEATHER. STAY DIFFERENT. International Student Design Competition : le nom de la gagnante de la première édition a été dévoilé. Il s'agit d'Emily Omesi du FIT, à New York

Le jury était composé de Katie Greenyer du groupe Pentland, Mike Adler, styliste de mode, et Milan Miladinov, directeur artistique du magazine Rollacoaster. Commentant sa victoire, Emily a déclaré :

« J'adore travailler avec le cuir, il n'y a vraiment pas d'autre matériau comme celui-ci. Il est durable et peut tenir toute une vie pour celui qui le porte, mais il est également très délicat à coudre. Manipuler le cuir demande de la patience et de la pratique. C'est comme la création d'une sculpture. Chaque cuir est unique, ce qui rend le processus encore plus spécial. »

Le concours a attiré près de 400 candidatures de 117 collèges, représentant 58 nationalités et 36 pays différents. Il encourage l'utilisation du cuir pour offrir un avenir plus durable, et la prochaine génération de créateurs de mode à penser « slow fashion ».

Le juge Mike Adler, qui compte parmi ses clients Glenn Close, Josh O'Connor, Maisie Williams, Elizabeth Hurley, Emma Corrin ou encore Monica Bellucci, a commenté :

« Cette veste n'est pas seulement super éditoriale, mais son style moderne et futuriste se traduit facilement dans la musique et le style des célébrités ainsi que dans l'espace de vente au détail. Nous avons besoin de nouveaux créateurs de mode qui ne s'arrêtent pas à la norme et sont capables combiner la durabilité avec la haute couture sans effort. Emily a su relever ces défis. »

Les quatre autres finalistes étaient Alice Morgan (Université de Derby, Royaume-Uni), Meghan Beattie (Birmingham City University, Royaume-Uni), Teresita Marrero Escalona (Universidad del Azuay, Équateur) et Nathalie Hauser (Kolding School of Design, Danemark). Leurs propositions allaient de délicats bijoux en argent et en cuir à des patchworks complexes, des sacs à main aux formes définies et des costumes extravagants.

Le concours encourage les futurs talents à travailler avec du cuir naturel, durable et produit de manière responsable dans des vêtements, chaussures ou accessoires, en utilisant au moins 50 % de cuir. Les juges voulaient voir des pièces qui non seulement dureront, mais seront aimées, pour toute une vie.

La création d'Emily a été reprise par des professionnels et figure sur la couverture AW21 du magazine de mode international Rollacoaster, portée par Sano Turdiev.

