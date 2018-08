Real Techniques® devient la première marque de pinceaux de maquillage à être envoyée dans l'espace

C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la beauté. La marque de matériel de maquillage de renommée internationale, Real Techniques®, est heureuse d'annoncer qu'elle a accompli avec succès sa toute première mission spatiale pour célébrer le lancement de la dernière collection en édition limitée, Brush Crush[TM] Volume 2.

En collaboration avec des « experts de l'espace circumterrestre » envoyés dans l'espace, Real Techniques® a lancé sa toute dernière collection inspirée par la galaxie à partir de la Terre, le 1[er] août à 10 h 24, heure d'été britannique, en utilisant un énorme ballon rempli d'hélium. Les pinceaux sont montés à une vitesse de cinq mètres par seconde pendant 116 minutes et ont atteint une altitude incroyable de 36 338 mètres, 19 000 mètres étant le seuil officiel qui marque la limite de l'espace circumterrestre. Real Techniques est heureuse d'annoncer qu'il y avait en fait des traces de fans de la beauté dans l'espace ![2]

Sent Into Space a confirmé que les pinceaux placés sous le thème de la galaxie sont « les premiers pinceaux de maquillage jamais envoyés dans l'espace » et qu'ils ont volé à une altitude dépassant quatre fois la hauteur du mont Everest, au-dessus de 99 pour cent de la masse de l'atmosphère terrestre et en étant exposés à des températures de -57 degrés C à l'altitude maximale, avant d'atterrir près de Thorne, dans le South Yorkshire, au Royaume-Uni, et d'être récupérées par l'équipe de Sent Into Space [3].

Inspirée par une palette de couleurs lunaires aux nuances argent glacé et violet ombré, la nouvelle collection Brush Crush[TM] Volume 2 offre le matériel de beauté suivant qui a participé au voyage pionnier [4] :

300 Pinceau à poudre ( Prix de vente conseillé - PVC - 12, 99 £ ) La forme arquée de ce pinceau à poudre permet une application parfaite de la poudre

La forme arquée de ce pinceau à poudre permet une application parfaite de la poudre 301 Pinceau à fond de teint (PVC 12,99 £ ) Le pinceau à polir arrondi est idéal pour appliquer la crème et le fond de teint liquide

Le pinceau à polir arrondi est idéal pour appliquer la crème et le fond de teint liquide 302 Pinceau à fard (PVC 12,99 £) La pointe effilée du pinceau à blush permet une application concentrée du blush

La pointe effilée du pinceau à blush permet une application concentrée du blush 3 04 Pinceau éventail (PVC 12,99 £ ) Les fibres délicatement coupées permettent une application de poudre diffuse

Les fibres délicatement coupées permettent une application de poudre diffuse 305 Pinceau à ombre paupière s ( PVC 9,99 £) Le pinceau à ombre paupières légèrement effilé garantit un mélange homogène

Le pinceau à ombre paupières légèrement effilé garantit un mélange homogène 306 Pinceau Kabuki (PVC 16,99 £) La grande tête arrondie étale facilement les poudres bronzantes et les correcteurs sur le visage, le cou et le décolleté

La grande tête arrondie étale facilement les poudres bronzantes et les correcteurs sur le visage, le cou et le décolleté Duo Éponge cosmique (PVC 9,99 £) La conception multi-facettes fonctionne sur de nombreuses parties du visage

Tiffany Kurtz-Sewall, directrice du marketing international chez Paris Presents Incorporated, commente à ce sujet : « Il nous a semblé approprié de marquer notre dernier lancement hors du monde par une ascension en dehors de l'atmosphère. Notre deuxième volet de la collection Brush Crush[TM] en édition limitée n'a pas seulement une qualité d'application prestigieuse comme aucun autre matériel de beauté sur Terre ou dans le reste du cosmos, mais il vous donne aussi un bel aspect galactique ! »

La marque d'accessoires cosmétiques à la croissance la plus rapide aux États-Unis[5] a également collaboré avec certains des plus grands influenceurs mondiaux de la beauté pour soutenir le lancement. Lors de la présentation officielle sur Instagram, Real Techniques s'est associée à plusieurs influenceurs américains et britanniques qui, le 10 août 2018 à 16 h 00, heure d'été britannique, ont présenté leurs reportages sur Instagram pour révéler la gamme, après avoir percé des piñatas de la marque en forme de planète. La nouvelle collection a également été présentée en avant-première sur la chaîne Instagram de Real Techniques à leurs quelque deux millions d'abonnés.

Real Techniques® s'engage à continuer à apporter des produits révolutionnaires et innovants pour la beauté, avec des outils performants et prestigieux qui ont fait leurs preuves et offrent des applications supérieures.

À propos de Real Techniques®

Révéler l'expert qui est en vous avec des pinceaux high-tech et des tutoriels en ligne. Des produits créés avec des maquilleurs professionnels et gourous de la beauté extrêmement suivis sur YouTube, Sam et Nic Chapman. Real Techniques est une marque de Paris Presents Incorporated, une société spécialisée dans la création et la distribution de produits de beauté et d'accessoires de soins personnels afin d'améliorer l'expérience beauté de tous les utilisateurs.

À propos de Sent Into Space

Des experts mondiaux de l'espace circumterrestre appliquent la recherche et l'innovation de pointe pour créer des expériences qui inspirent.

Impact sur l'environnement : le processus est pleinement respectueux de l'environnement. Les ballons utilisés sont entièrement biodégradables. Le latex est le produit de la sève de l'hévéa et il se décompose lorsqu'il est exposé aux éléments de la nature. L'oxydation est la première étape de la décomposition du ballon et elle commence environ une heure après le gonflage. Les ballons se dégradent également à la lumière UV (qui est très présente dans l'espace circumterrestre !) et le temps de décomposition est similaire à celui d'une feuille de chêne (six mois). La majeure partie du ballon est récupérée sur la plupart des vols. Il est très important que Sent Into Space récupère la charge utile pour obtenir ces résultats, après quoi la majorité du ballon reste attaché et tout est récupéré. Sent Into Space ne fait pas de lancement au-dessus de la mer et évite cela à tout prix. Si d'aventure les ballons vont finir leur course dans la mer, l'installation est récupérée, mais c'est très rare. Aucun produit chimique nocif, colorant ou agent de conservation n'est utilisé dans les consommables utilisés par l'entreprise.

Pour en savoir plus sur Sent Into Space, rendez-vous sur https://sentintospace.com/pages/about-us