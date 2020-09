Real Time Medical lanza una app de IA para ofrecer asesoramiento sobre el COVID-19

- Real Time Medical lanza una app habilitada con IA para ofrecer datos y asesoramiento revisado por expertos para gestionar la pandemia de COVID-19

Basándose solo en fuentes médicas de confianza y basándose con las últimas directrices de salud federales,

COVID AIKnowledgeEnableTM equipa a los profesionales sanitarios y personas concienciadas con la salud con la información que necesitan para tomar mejores decisiones

TORONTO, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Real Time Medical ("RTM" o "la Compañía"), un líder en desarrollo de plataformas de software que mejoran la eficiencia, calidad y velocidad de la compartición de información médica entre profesionales, anunció hoy el lanzamiento de una app para ayudar a los profesionales sanitarios y al público a tomar decisiones más documentadas sobre el COVID-19 para sus pacientes, familias y ellos mismos en tiempo real, en una plataforma integrada.

Con el apoyo del National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program, la COVID AIKnowledgeEnableTM (COVID KE) de RTM combina la búsqueda habilitada con Inteligencia Artificial de varias fuentes de datos médicos de confianza y revisadas por homólogos con la inteligencia colectiva de la participación de médicos directa para ofrecer los hallazgos más relevantes y actuales y asesoramiento práctico.

Basándose exclusivamente en fuentes fiables como los Centers for Disease Control and Prevention, la New England Journal of Medicine, la Lancet, y otros, COVID KE sirve como herramienta de localización de información efectiva que permite a los usuarios realizar su propia investigación y educarse a sí mismos para tomar mejores decisiones. Basada en las últimas directrices federales sobre salud para Canadá y Estados Unidos, la app es un arma efectiva en la lucha contra la COVID-19.

"Con una resurgencia de infecciones de COVID-19 en varias jurisdicciones de Norteamérica y de todo el mundo, y el inicio de un nuevo año escolar, las personas necesitan una forma de concentrarse en los datos científicos válidos y asesoramiento requeridos para mantener a sus familias y pacientes a salvo, y para desechar el grueso de información errónea", dijo Ian Maynard, consejero delegado y cofundador de RTM.

En una presentación del 15 de julio realizada por el Congreso Europeo de Radiología, la doctora Marie-Pierre Revel señaló que de los más de 25.000 artículos que han surgido sobre la COVID-19 de varias fuentes de datos, el filtrado reveló que 48 eran meta-análisis y solo 25 eran ensayos clínicos, subrayando la dificultad de encontrar información fiable en medio de un tsunami de datos.

"Durante esta pandemia global, la necesidad de información científica y asesoramiento creíble y confiable se comparte por los profesionales médicos, responsables políticos y el público, pero es el público quien afronta el mayor peligro de desinformación, mala ciencia y asesoramiento erróneo", dijo el doctor David Koff, presidente y cofundador de RTM. "Utilizando la app COVID KE, puede escanear simultáneamente varias fuentes de datos de salud de todo el mundo en segundos, que luego se pueden combinar con los hallazgos con las últimas recomendaciones de los profesionales sanitarios de todo el mundo para tomar las mejores decisiones para su familia, sobre la marcha".

Además, los profesionales sanitarios y el público podrán utilizar posteriores versiones de la app AIKnowledgeEnableTM de RTM para buscar los últimos datos sobre cualquier síntoma médico o dolencia que elijan, no solo el COVID-19. Está rápida y sencilla herramienta no almacena ninguna información de búsqueda, protegiendo la privacidad del usuario en todo momento.

La app está disponible para uso en iPhone, Android y escritorio. COVID KE estará disponible para descarga mundial el 4 de septiembre.

Para registrarse para descargar COVID KE y para obtener más información, visítenos en https://www.realtimemedical.com/covid-ke .

Acerca de Real Time Medical

Real Time Medical Inc. (RTM) ha operado como una compañía de telemedicina e innovación sanitaria durante más de 13 años, desarrollando plataformas de software para mejorar la calidad y precisión de la entrega de servicio a profesionales médicos y sus pacientes en Canadá, Estados Unidos y Europa.

RTM se creó por médicos, para médicos. Los cuatro cofundadores de la compañía son los doctores Greg Butler, David Koff y Nadine Koff, e Ian Maynard., licenciado en ciencias e ingeniería, de MBA.

Contacto de medios: Martin Cej, Longview Communications and Public Affairs, 403-512-5730, [email protected]

