RealFevr lança NFTs exclusivos com gols de alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo e anuncia Bruno Fernandes como embaixador do lançamento

LISBOA, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A RealFevr, uma startup portuguesa especializada em "fantasy football" com mais de 1,2 milhão de usuários registrados, lançou um marketplace de NFTs oficiais de futebol. A empresa de tecnologia está apresentando aos torcedores a possibilidade de colecionar vídeos dos momentos mais memoráveis de craques globais como Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Ángel Di María, James Rodríguez e muitos outros.

Os vídeos colecionáveis de futebol oficialmente licenciados em breve estarão disponíveis em www.realfevr.com para as pessoas que queiram comprar um dos três pacotes disponíveis: Básico, Raro e Super Raro.

Dentro dos pacotes, há colecionáveis de cinco classes diferentes, que variam dependendo de sua raridade: Comum, Especial, Épico, Lendário e Único - para este último, como o nome sugere, será lançado apenas um.

A "Estreia da Temporada" dos NFTs da RealFevr será dividida em vários lotes de pacotes. Em um deles será possível colecionar os Únicos do Manchester United e do meio-campo português Bruno Fernandes. Em uma fase subsequente, os torcedores poderão adquirir o primeiro gol oficial de Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes, o embaixador do lançamento dos NFTS da RealFevr, disse: "O envolvimento com os torcedores é realmente importante para mim e é por isso que estou apoiando esse lançamento de NFTs da RealFevr. Alguns de meus melhores gols feitos para o Sporting fazem parte do marketplace, e espero que meus fãs em todo o mundo fiquem animados com a perspectiva de possuí-los."

Há muitos momentos memoráveis que se encontram nessa série de lotes de jogadores como Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodríguez, Casemiro, Ángel Di María, entre outros.

"Desde o início, nossa abordagem era buscar oferecer uma experiência imersiva aos fãs", destacou Fred Antunes, CEO da RealFevr. "Se olharmos os dados do cryptoslam.io, o mercado de NFTs esportivos representou nos últimos meses um faturamento da ordem de 700 milhões de dólares. Nossa estratégia não é apenas ganhar parte desse mercado, mas também garantir que mais pessoas o descubram".

Os NFTs da RealFevr foram criados utilizando o blockchain da Binance Smart Chain por sua simplicidade de uso e fácil integração com outros protocolos.

