Realizada a Cúpula Mundial de Sensores de 2019 - Zhengzhou abraça o mundo

Guiada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China e pela Associação Chinesa para a Ciência e organizada pela Sociedade de Controle e Instrumentos da China e pela Zona Nacional de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Zhengzhou, a cúpula foi organizada pelo Governo Popular de Henan, Sociedade de Controle e Instrumentos da China, Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma de Henan, Departamento Provincial de Ciência e Tecnologia de Henan, Comissão Provincial de Indústria e Tecnologia da Informação de Henan, Escritório do Comitê de Relações Exteriores da Província de Henan, Associação de Ciência e Tecnologia de Henan e Governo Popular de Zhengzhou.

A cúpula selecionou 5 patrocinadores de organizações e outras instituições ou associações profissionais, a Alemanha foi país convidado de honra, contando também com professores, acadêmicos e executivos corporativos envolvidos no setor de sensores de 21 países, incluindo EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, Itália, Coreia do Sul e Holanda.

No fórum da cúpula tecnológica, especialistas de alto nível fizeram palestras sobre tópicos importantes como design, Pesquisa e Desenvolvimento, vedação, testes, tecnologia e padrões, bem como seus desafios, soluções e desenvolvimento futuro, em um esforço conjunto para promover o desenvolvimento da indústria de sensores. A cúpula consistiu em dez subfóruns com tópicos importantes sobre a tecnologia de sensores para discutir as tendências de desenvolvimento e casos de uso da tecnologia de sensores em várias áreas.

Os especialistas incluíram:

Jiang Zhuangde e Ni Guangnan, acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia

Chen Xiangli, membro da Academia Nacional de Engenharia dos EUA

Cheyenne McNamara , cientista chefe da Sick AG, com sede na Alemanha

Alfred Giacomo Sigada, professor de mecânica e medições térmicas na Universidade Politécnica de Milão, na Itália

IMAI Toshinori, CTO da Global Sensors na Panasonic Corporation no Japão

Alfred Lewis , membro do Conselho de Sensores do IEEE

A APUS, uma empresa unicórnio da China e fornecedora de serviços móveis para 1,4 bilhão de usuários globais, ajudou a promover a Cúpula e a Exposição Mundial de Sensores de 2019 através da plataforma construída pela APUS System e soluções baseadas em IA para distribuição de publicidade.

