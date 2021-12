Realizou-se em Taizhou, Província de Zhejiang, o Fórum Global sobre a Cultura Hehe 2021

Du Zhanyuan, Director do CICG, Wu Jing, Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês da Província de Zhejiang , Yukio Hatoyama, antigo Primeiro-Ministro japonês e Presidente do Instituto de Estudos da Comunidade da Ásia Oriental, Bernard Hamilton, Cônsul-Geral da República de Malta em Xangai e Li Yueqi, Secretário-Geral do Comité Municipal do PCC de Taizhou proferiram discursos na cerimónia de abertura, presidida pelo Lu Cairong, Vice-presidente do CICG. Cerca de 150 pessoas participaram no fórum, incluindo dignitários provenientes de mais de 10 países como China, Japão, Coreia, França, entre outros, representantes de organizações internacionais e de missões diplomáticas enviadas à China e sinólogos internacionais, bem como peritos e académicos vindos de think tanks , universidades e instituições de investigação.

Du Zhanyuan salientou que a cultura Hehe, que nasceu em Tiantaishan, é um tesouro importante da cultura chinesa He (harmonia). A cultura He, que advoga a paz, coexistência e harmonia, trará inspirações proveitosas para a melhoria da governança global e a superação dos desafios comuns da Humanidade. No futuro, devemos, em primeiro lugar, defender a harmonia com respeito pelas diferenças e promover o multilateralismo genuíno; em segundo lugar, defender cooperações de benefício para todos e construir uma economia mundial aberta; e em terceiro lugar, aderir ao humanismo e promover os valores comuns de toda a humanidade.

Wu Jing disse por sua vez que, como o local de nascimento da cultura Hehe, a província de Zhejiang tem a responsabilidade de promover os valores da harmonia com respeito pelas diferenças e da partilha das belezas, como também deve considerar como agir proactivamente de forma a explorar novas formas para resolver os problemas comuns que a sociedade humana enfrenta.

Segundo Yukio Hatoyama, a diplomacia Hehe significa que mesmo que ambas as partes tenham pontos de vista divergentes, não podem negar-se uma à outra por completo, mas devem esforçar-se para se reconciliar com o objetivo de criar um cenário de benefício mútuo.

Durante o fórum, foram assinados o Acordo de Cooperação Estratégica entre o CICG e o Departamento de Publicidade do Comité Provincial do PCC de Zhejiang e o Acordo-Quadro sobre a Institucionalização do Fórum Global sobre a Cultura Hehe (2022-2024) entre o CICG, o Departamento de Publicidade do Comité Provincial do PCC de Zhejiang e o Comité Municipal do PCC e o Governo Municipal de Taizhou. Durante o fórum, também tiveram lugar as cerimónias de entrega das placas do "Centro Parceiro para a Divulgação Internacional da Cultura Chinesa" e do "Centro da Cultura Hehe no Ultramar" e a cerimónia de inauguração da "Fundação da Cultura Hehe de Tiantaishan", além do lançamento dos livros multilingues "Palavras-Chave da China" e da série de livros de investigação sobre a "Cultura Hehe em Tiantaishan".

O "Fórum Global sobre a Cultura Hehe" é uma conferência internacional organizada sob a forma de fórum, que se realizará anualmente a partir de 2022.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1707458/hehe_cultural_forum_pic1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1707466/hehe_cultural_forum_pic2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1707468/Hehe_Culture_Global_Forum_Logo.jpg

Contacto: Zhou Biye, 0086576—88510329, [email protected]

FONTE Hehe Cultural Global Forum

