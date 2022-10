REALTY ONE GROUP CRECE Y SE EXPANDE EN EL TERCER TRIMESTRE - REALTY ONE GROUP CRECE Y SE EXPANDE EN EL TERCER TRIMESTRE A PESAR DEL DIFÍCIL MERCADO INMOBILIARIO

LAS VEGAS, 27 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito, y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en la actualidad, sigue adelante, creciendo a nivel nacional e internacional a pesar de los desafíos de la economía estadounidense y del extranjero.

La central inmobiliaria mundial ha vendido más de 66 franquicias y ha abierto 67 nuevos locales sólo este año, aumentando el número de oficinas abiertas de Realty ONE Group en un 22%, hasta la fecha. Además, el franquiciador ha abierto las puertas de nuevos locales internacionales en España, Costa Rica y Portugal, mientras que recientemente ha anunciado que se lanzará en Bolivia, su noveno país o territorio. Mientras que otras marcas nacionales pueden estar perdiendo agentes, los profesionales inmobiliarios se están uniendo a la red en expansión de Realty ONE Group diariamente.

"Mientras otros se sienten derrotados en tiempos difíciles, nosotros estamos duplicando y triplicando el Coaching de Negocios para que nuestros profesionales inmobiliarios naveguen por sus carreras y descubran oportunidades de éxito", explicó Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Más allá de nuestra oferta de primera clase, estamos creando una red de líderes y agentes de élite que se levantan cada día con la mentalidad adecuada para tener éxito pase lo que pase".

Este año, Realty ONE Group ha sido clasificada como una de las 100 mejores franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la compañía ha obtenido el puesto número 1 entre las franquicias inmobiliarias en la altamente competitiva lista Franchise 500(R) de 2022 de Entrepreneur. Juntos como ONE, la compañía y sus Afiliados han impactado en cerca de 150.000 vidas este año ya, donando cerca de 128.810 dólares para sus programas e iniciativas ONE Cares.

El UNBrokerage, como se le conoce en la industria, acogió a sus líderes de élite, corredores/propietarios y gerentes de todo Estados Unidos e internacionalmente, en su Basecamp 2022 anual la segunda semana de octubre en Austin, Texas, donando 11.111 dólares a través de su ONE Cares 501(c)3 a la organización local sin ánimo de lucro Mobile Loaves & Fishes, para ayudar a las personas sin hogar.

Realty ONE Group cuenta ahora con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora en los países de Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España.

Aprenda más en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, la diversión, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, España y Singapur. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto de la nación según REAL Trends y ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite la página web www.RealtyONEGroup.com.

