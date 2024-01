REALTY ONE GROUP NOMMÉ PREMIÈRE MARQUE IMMOBILIÈRE

UNBrokerage arrive en tête du palmarès Franchise 500® d'Entrepreneur pour une troisième année consécutive

LAGUNA NIGUEL, Californie, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group – une marque de style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde obtenu pour la troisième fois consécutive la première place parmi les marques immobilières sur la très compétitive liste Franchise 500® 2024 d'Entrepreneur. C'est la huitième année que le franchiseur international fait partie du classement, gagnant chaque année quelques places. Son plus proche concurrent figure maintenant 30 places derrière lui.

Le franchiseur international basé à Las Vegas a effectué plus de 87 000 transactions immobilières l'an dernier, pour une valeur de plus de 33,7 milliards de dollars de maisons vendues dans une économie naissante. L'entreprise a également vendu 81 nouvelles franchises, alors que Realty ONE Group continue de trouver des franchisés stratégiques et passionnés pour étendre sa présence mondiale.

« C'est une année passionnante pour l'immobilier et pour notre marque, alors que nous travaillons fort pour ouvrir de nouvelles portes partout dans le monde pour les entrepreneurs et les professionnels ambitieux et travailleurs de l'immobilier, a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Realty ONE Group continue de croître, dans tous les marchés et dans toutes les conditions économiques, en tant qu'une des plus grandes marques immobilières d'élite au monde, et également l'une des plus dynamiques, ce qui aide nos professionnels de l'immobilier à connaître un plus grand succès plus rapidement. »

Entrepreneur a inscrit Realty ONE Group International au classement pour la croissance de son réseau, sa solidité financière et la force de sa marque, et a déclaré dans sa lettre de remise de prix que le classement « regorge d'entreprises aux idées nouvelles, aux modèles d'affaires stimulants, à l'influence culturelle et au genre de sophistication qui définira les 45 prochaines années et au-delà. »

La marque axée sur le mode de vie continue de faire évoluer tous les aspects de son offre complète de services, y compris sa technologie brevetée zONE, ses plateformes de coaching d'affaires, ONE University et tous les aspects de ses 6C. Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington, DC, et dans 19 autres pays et territoires, et plus récemment au Belize et en Argentine.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie moderne et motivée dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier et a UN but, celui d'ouvrir des portes partout dans le monde – UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 19 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à service complet, de sa COOLTURE dynamique, de son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie brevetée, zONE. Realty ONE Group a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le www.RealtyONEGroup.com.

