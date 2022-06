REALTY ONE GROUP, UNO DE LOS PRINCIPALES FRANQUICIADORES DIVERSOS Y A PRUEBA DE RECESIÓN DEL PAÍS

LAS VEGAS, 2 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, ha sido aclamado como uno de los siete franquiciadores en el país con propiedad diversa que está posicionado para tener éxito en cualquier mercado.

Eric Stites, consejero delegado de Franchise Business Review , proporcionó a Black Enterprise una lista de siete franquicias que son las marcas más diversas de la lista de las 100 principales franquicias a prueba de recesión de 2022 de su empresa.

"Recomendaría cualquiera de las marcas de nuestra lista a prueba de recesión, y estas siete tienen la representación más alta de propietarios de franquicias Black", dijo Stite. Realty ONE Group es UNO de los siete con una alta satisfacción de los franquiciados y una representación de propietarios Black superior a la media

"No es casualidad que atraigamos a un grupo diverso de emprendedores apasionados que encarnan nuestra GENIALIDAD, propósito y valores", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Pero más que eso, estamos agradecidos de poder ofrecerles un modelo de negocios y el apoyo que necesitan para construir un legado para sus futuras generaciones".

Según Black Enterprise y Oxford Economics, las franquicias han sido populares entre los empresarios negros durante años, con aproximadamente el 26 por ciento de las franquicias propiedad de personas de color, frente al 17 por ciento de las empresas independientes en general.

Este año, Realty ONE Group fue clasificada como una de las 100 mejores franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la compañía reclamó el puesto número 1 para los franquiciadores de bienes raíces en la lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 de Entrepreneur.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, ahora cuenta con más de 18,000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y Canadá y estará abriendo en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Aprenda más en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, coolture, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, España, Italia, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group