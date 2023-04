REBECCA DE ALBA ENCABEZA CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR SOBRE RIESGO EN INDUSTRIA AVÍCOLA

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Rebecca de Alba, filántropa y conductora, se une hoy a The Humane League , organización global de protección de animales usados para consumo, en la siguiente fase de la campaña #TocaRegular a fin de concientizar al público sobre los procesos en la producción del huevo y sus consecuencias en el bienestar de las aves y consumidores.

En México, más de 200 millones de gallinas son usadas para la producción de huevos, y más del 90% están en jaulas, las cuales están prohibidas en una gran parte de la Unión Europea y Estados Unidos, donde se proyecta que para 2026, el 66% de las gallinas usadas en la industria avícola de ese país estarán en sistemas libres de jaula. Las jaulas han sido prohibidas en estos lugares porque confinan entre 5 y 10 gallinas, y cada una cuenta con un espacio no mayor al de una hoja de papel. Al vivir en estas condiciones, las aves sufren lesiones, fracturas, osteoporosis y estrés crónico que comúnmente deriva en canibalismo.

A pesar de la crueldad que representa este sistema, es el más común en la producción de huevo en México, pero existen métodos de producción denominados libre de jaula y de libre pastoreo que contemplan mayores y mejores estándares de bienestar animal.

Un estudio realizado en México en 2018 reflejó que los consumidores actualmente exigen más información y más regulaciones sobre bienestar animal, y muchos optan por consumir huevos producidos en los sistemas que reducen los niveles de sufrimiento para las gallinas conocidas como ponedoras. Sin embargo, las marcas mexicanas que producen y venden huevo denominado libre de jaula o de libre pastoreo no están obligadas a cumplir ni demostrar ningún estándar, y no hay ninguna autoridad verificando cómo es su producción.

En su primera fase, la campaña #TocaRegular expuso este inaceptable vacío legal. Al día de hoy, gracias al interés de la ciudadanía, la campaña ha recabado más de 110,000 firmas en su petición, más de 150,000 vistas en su video informativo y destacado como trending topic en Twitter con los hashtags #TocaRegular y #NOMsevale.

En esta nueva etapa, se insta a las instituciones de gobierno competentes, que son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Economía (SE), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a la creación de una regulación que determine los procesos y condiciones que implican la producción de huevo libre de jaula y de libre pastoreo. Mientras esto no ocurra, los consumidores seguirán comprando un producto sin contar con la información y transparencia a las que tienen derecho. Además, las aves usadas en la producción de huevos están desprotegidas porque no se puede asegurar que efectivamente no estén confinadas en jaulas. Por último, la falta de regulación crea una competencia desleal para los pequeños productores que sí se apegan a lineamientos de bienestar animal internacionales.

"Como el país con mayor consumo de huevos per cápita a nivel mundial, la regulación de los sistemas sin jaulas en México es un paso crucial para reducir el sufrimiento de los animales usados en la industria avícola", declaró Ana Ortega, Directora General de The Humane League México.

Por su parte, Rebecca de Alba expresó: "Apoyo esta iniciativa porque los consumidores compramos huevo libre de jaula pensando que las marcas cumplen con todos los estándares de bienestar animal, pero al no ser verificadas, los animales y los ciudadanos estamos desprotegidos".

La organización pide a la ciudadanía firmar la petición para que el gobierno establezca normativas claras para los sistemas de producción de huevos sin jaulas, y así, los consumidores mexicanos puedan tomar decisiones informadas sobre lo que llevan a su mesa.

FUENTE The Humane League Mexico

