Récapitulatif 2020 de la solution de pompe à chaleur pour piscine InverPad® d'Aquark

Réseaux de partenaires mondiaux

En 2020 technologie InverPad® a gagné la confiance de ses partenaires mondiaux. Les pompes à chaleur pour piscine inverter Aquark étaient répartis dans 35 pays et régions grâce à la coopération avec 62 partenaires. De plus, la marque InverPad® avec Aquark a été largement distribuée par 22 professionnels. Grâce à leur technologie Inverter développé par eux-mêmes, ils ont réussi à offrir une expérience d'utilisation silencieuse et ont obtenu des commentaires positifs de la part de consommateurs satisfaits.

Une gamme plus étendue de pompes à chaleur inverter pour piscine

L'innovation est le principe de base d'Aquark, qui n'a cessé d'investir dans la recherche et le développement de la pompe à chaleur pour piscine inverter. Fin 2020, une gamme complète de solutions a été mise au point. Outre la pompe à chaleur pour piscine inverter Mr. Silence d'InverPad® , il y avait aussi les nouvelles versions Mr. Titan de type vertical et InverMax de type commercial.

Formation à la vente en ligne et formation technique

Pendant cette période d'incertitude, Aquark a adopté le télétravail et a poursuivi ses activités par le biais de la vidéoconférence, de la messagerie et du partage de documents. La formation sur place a été remplacée par une formation en ligne. Bien qu'exposé à une urgence aussi soudaine, Aquark a réussi à réagir rapidement et à trouver des approches souples pour assurer un service à la clientèle en temps voulu. Ils se sont engagés à jouer le rôle d'un fabricant mondial de pompes à chaleur pour piscines.

Exposition en ligne pour présenter l'InverPad® Tech

Les foires traditionnelles hors ligne étant suspendues, les expositions virtuelles sont devenues une nouvelle solution pour leur permettre de nouer des contacts avec de nouveaux partenaires. Aquark a participé aux FORO PISCINA&WELLNESS DIGITAL 2020, le PSP/Deck EXPO 2020, et Piscine Connect 2020 pour établir des interactions avec les acteurs du marché dans l'industrie mondiale des piscines, par lesquels la technologie InverPad® a été davantage reconnue.

Une nouvelle ligne de production construite pour répondre à la demande croissante de pompes à chaleur pour piscine inverter

Aquark a mis en place une autre chaîne de production à haut rendement pour répondre à la demande croissante de pompes à chaleur pour piscine inverter. L'activité s'est déroulée sans heurts, la capacité de production a été renforcée en permanence et la livraison a été effectuée dans les délais.

Les consommateurs peuvent s'attendre à ce qu'Aquark apporte une technologie plus avancée et une toute nouvelle expérience à l'industrie du chauffage des piscines.

